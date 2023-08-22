養殖面積縮減成本增 台南將軍虱目魚嶺調漲

台南市虱目魚養殖面積銳減，將軍青山漁港區著名虱目魚嶺，產地價由每半斤80元調至85元，業者表示，近年來虱目魚因種電飼養面積減少且相關成本飆漲，去年只好調漲。農業部漁業署認為，供貨量減少原因多重，不完全是光電場擴建所導致。

虱目魚嶺是虱目魚的背鰭肉，帶刺，肉質Q彈油嫩，含有豐富蛋白質與維生素，適合乾煎或酥炸，香嫩爽口涮嘴，原是不起眼部分，這幾年在市場深受歡迎，更被認為是內行人吃法。將軍青山漁港旁業者露天曝曬虱目魚嶺約1至2天完成，壯觀畫面成為漁港特殊風情。

而根據漁業署資料顯示，南市2017年虱目魚養殖面積為4984.85公頃，產量2萬6308萬噸；去年剩3794.23公頃，大幅縮減1200公頃，實際產量尚難以估算，不少人直指種電是最主要因素。

70多歲將軍青鯤鯓周姓養殖戶說，體力難負擔，兒子又不願意接棒，乾脆租給光電業者種電，收益有穩定「省工」。

他說，認識的養殖戶都有類似情形，劉指出，虱目魚養殖面積減少是事實，連帶虱目魚、魚嶺產量也減少。

「飼料、電費、工資等成本都節節上升，已經苦撐不住了。」將軍青山漁港旁龍春水產行以販售虱目魚嶺等水產著稱，也提供宅配服務，虱目魚嶺都由專人處理後再露天曝曬後包裝。