快訊

驚悚瞬間曝光！新店BMW駕駛逆向撞4機車 疑癲癇發作釀1騎士命危

初次與男友出遊過夜…女為「這原因」整晚無法睡 醫師解答了

鬼月遊聞名全台「民雄鬼屋」 嘉縣：白天逛一點都不可怕

中央社／ 嘉義縣22日電
嘉義民雄鬼屋被榕樹盤踞 嘉義縣民雄鬼屋建築主體被榕樹盤踞，似柬埔寨吳哥窟盤根錯節的古寺廟，嘉義縣文觀局22日表示，鬼月結伴相遊別有一番滋味。中央社記者蔡智明攝 112年8月22日 中央社
嘉義民雄鬼屋被榕樹盤踞 嘉義縣民雄鬼屋建築主體被榕樹盤踞，似柬埔寨吳哥窟盤根錯節的古寺廟，嘉義縣文觀局22日表示，鬼月結伴相遊別有一番滋味。中央社記者蔡智明攝 112年8月22日 中央社

嘉義縣竟有適合農曆7月鬼月遊賞景點，文觀局說，聞名全台的民雄鬼屋建築主體被榕樹盤踞，四周鬱鬱蔥蔥，白天逛一點都不可怕，還能避開酷暑，結伴相遊別有一番滋味。

嘉縣文觀局今天告訴中央社記者，民雄鬼屋是全台少有鬼月應景的景點，白天逛一點都不可怕，還能避開炎熱的太陽，從正門口進入，穿過約2、30公尺的林木，就能見到隱覓在樹林裡的劉家古樓。

文觀局表示，鬼月遊鬼屋，別有一番滋味。劉家古樓建築主體被榕樹盤踞，似柬埔寨吳哥窟盤根錯節的古寺廟，適合結伴同遊拍照；文觀局說，一旁還有咖啡店，也是網紅常來的點。

民雄鬼屋位在民雄鄉義檢山墳場附近，主體建於1929年，為3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，後來劉家人陸續遷出，致年久失修，如今廣大庭院荒煙蔓草，靈異傳說不斷，為全台4大鬼屋之一。

另外，每年農曆7月21日至23日「民雄大士爺文化祭」是全台知名宗教活動，大士爺廟方以紙糊「大士爺」神像讓民眾膜拜，同時舉辦連續3天誦梁皇寶懺，超渡魂野鬼，歡迎民眾參與盛事。

文觀局建議民眾可安排民雄一日遊，民雄鄉還有知名的旺萊山、金桔觀光工廠、嘉義酒廠及卡普秀醫美觀光工廠。

嘉縣文觀局：鬼月遊民雄鬼屋可避豔陽嘉義縣文化觀光局22日表示，民雄鬼屋是全台少有的鬼月應景景點，白天逛一點都不可怕，還能避開炎熱的太陽。中央社記者蔡智明攝 112年8月22日 中央社
嘉縣文觀局：鬼月遊民雄鬼屋可避豔陽嘉義縣文化觀光局22日表示，民雄鬼屋是全台少有的鬼月應景景點，白天逛一點都不可怕，還能避開炎熱的太陽。中央社記者蔡智明攝 112年8月22日 中央社

鬼屋 鬼月 建築

延伸閱讀

鬼月領便當 曾智希告別「天道」劇組準備懷孕計畫

潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

周三「處暑」逢鬼月！命理師：6生肖無形磁場加持「有極強好運」

鬼月沒嚇走「跑山猴 」 彰化縣道139線連3天取締46件

相關新聞

鬼月遊聞名全台「民雄鬼屋」 嘉縣：白天逛一點都不可怕

嘉義縣竟有適合農曆7月鬼月遊賞景點，文觀局說，聞名全台的民雄鬼屋，建築主體被榕樹盤踞，四周鬱鬱蔥蔥，白天逛一點都不可怕，...

養殖面積縮減成本增 台南將軍虱目魚嶺調漲

台南市虱目魚養殖面積銳減，將軍青山漁港區著名虱目魚嶺，產地價由每半斤80元調至85元，業者表示，近年來虱目魚因種電飼養面...

南市登革熱再增74例快破2千例 發現陽性孳生源比率高

台南市今再增74例本土登革熱確診病例，已較昨天稍降，累積1855例，其中安南區23例，東區18例，永康區及南區各11例，...

賴勁麟退出雲豹餘波盪漾 台南藍營質疑新潮流介入光電掏空台電

民進黨前立委賴勁麟退出雲豹，台南市議會國民黨團今表示，新潮流介入光電掏空台電的弊案，一點都不新鮮，因為這就是，「太陽黑金...

雲林縣登革熱出現首例死亡個案 今再增3例確診

雲林縣本土登革熱今新增3例確定病例，全縣累計確診239例，疾病管制署今日公布雲林縣本土登革熱今年首例死亡個案，為一名80...

雲林北港轉運站開發案現轉機 蘇治芬促請中央地方重啟協商

占地達兩千多坪的雲林縣北港轉運站開發案，因位處北港都市發展新核心的蛋黃區，開發成敗被視為重中之重，關係地方長遠發展，因該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦