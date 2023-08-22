鬼月遊聞名全台「民雄鬼屋」 嘉縣：白天逛一點都不可怕

嘉義縣竟有適合農曆7月鬼月遊賞景點，文觀局說，聞名全台的民雄鬼屋，建築主體被榕樹盤踞，四周鬱鬱蔥蔥，白天逛一點都不可怕，還能避開酷暑，結伴相遊別有一番滋味。

嘉縣文觀局今天告訴中央社記者，民雄鬼屋是全台少有鬼月應景的景點，白天逛一點都不可怕，還能避開炎熱的太陽，從正門口進入，穿過約2、30公尺的林木，就能見到隱覓在樹林裡的劉家古樓。

文觀局表示，鬼月遊鬼屋，別有一番滋味。劉家古樓建築主體被榕樹盤踞，似柬埔寨吳哥窟盤根錯節的古寺廟，適合結伴同遊拍照；文觀局說，一旁還有咖啡店，也是網紅常來的點。

民雄鬼屋位在民雄鄉義檢山墳場附近，主體建於1929年，為3層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，後來劉家人陸續遷出，致年久失修，如今廣大庭院荒煙蔓草，靈異傳說不斷，為全台4大鬼屋之一。

另外，每年農曆7月21日至23日「民雄大士爺文化祭」是全台知名宗教活動，大士爺廟方以紙糊「大士爺」神像讓民眾膜拜，同時舉辦連續3天誦梁皇寶懺，超渡魂野鬼，歡迎民眾參與盛事。

文觀局建議民眾可安排民雄一日遊，民雄鄉還有知名的旺萊山、金桔觀光工廠、嘉義酒廠及卡普秀醫美觀光工廠。