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雲林縣打造高齡數位學習平台 上課還可領幣
雲林縣政府和虎尾科技大學、英丰寶資訊公司聯合為高齡者建置數位學習平台，蒐集政府內部及外部的數位學習影音，協助長者活到老學到老，不受限時間與地點都能使用，延緩老化、失智，今天發表成果。
雲林縣人口老化程度位居全國第四，不僅老化嚴重且縣內資源有限，縣政府打造樂齡學習平台，英丰寶資訊股份有限公司總經理林哲斌表示，樂齡學習平台特別為高齡者調整設計，有大量的圖示方便長者使用，更能直接用Line或Google帳號做登入，省略繁瑣的申請流程。
系統平台規劃以使用者為中心，讓學習內容更容易被瀏覽查找，透過特定頻道主提供學習內容，建立專屬學習圈，還能互相交流分享心得，組成相揪一起的生活圈。
雲林縣長張麗善表示，數位學習平台不論政策福利訊息、知識學習影片、健康運動、親子互動、討論區及學習圈等，功能多元，為銀髮族的生活帶來新的學習管道，讓鄉親不受限時間與地點都能使用，智慧終身學習，活得更精彩。
縣府計畫處長李明岳表示，雲林樂齡學習平台系統由縣內21個樂齡中心及虎尾科技大學數位機會中心先行導入使用，並逐步推廣給本縣鄉親相揪來做伙學習。為提高數位學習的動機，前500名登入「樂齡數位學習平台」並完成1小時學習時數之使用者可得到雲林幣500枚，每月學習時數前100名之使用者可得雲林幣200枚。
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