全家超商與南市合作 明起買霜淇淋限量送鳳梨果乾

台南市政府與全家超商合作，消費者只要買一支霜淇淋就可獲贈一包具有產銷履歷的有機台南鳳梨果乾，限量40萬包，明（23）天起於全台2000多家全家銷售。

台南市長黃偉哲今到台北，與全家便利商店商品本部本部長李慶賢、生鮮現做調理部部長林鴻成及旭陽農場總經理陳銘輝等，在全家民佳店共同宣布上述合作案。

黃偉哲表示，全家超商霜淇淋深受消費者青睞，台南鳳梨也是品質最好的，不僅在國內熱銷，還外銷到日本、新加坡或韓國，受到消費者喜愛，現在配合農糧署鳳梨還有生產履歷，消費者購買更安心。

台南市政府農業局表示，鳳梨除食用鮮果或入菜，冷凍或果乾都好吃，除鳳梨搭霜淇淋，接下來還有很多農產品會和全家合作，讓全國的消費者都有機會吃到優質台南農產品。