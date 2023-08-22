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全家超商與南市合作 明起買霜淇淋限量送鳳梨果乾

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
全家超商與南市合作，明起消費者買霜淇淋限量送鳳梨果乾。圖 ／台南市政府提供
全家超商與南市合作，明起消費者買霜淇淋限量送鳳梨果乾。圖 ／台南市政府提供

台南市政府與全家超商合作，消費者只要買一支霜淇淋就可獲贈一包具有產銷履歷的有機台南鳳梨果乾，限量40萬包，明（23）天起於全台2000多家全家銷售。

台南市長黃偉哲今到台北，與全家便利商店商品本部本部長李慶賢、生鮮現做調理部部長林鴻成及旭陽農場總經理陳銘輝等，在全家民佳店共同宣布上述合作案。

黃偉哲表示，全家超商霜淇淋深受消費者青睞，台南鳳梨也是品質最好的，不僅在國內熱銷，還外銷到日本、新加坡或韓國，受到消費者喜愛，現在配合農糧署鳳梨還有生產履歷，消費者購買更安心。

台南市政府農業局表示，鳳梨除食用鮮果或入菜，冷凍或果乾都好吃，除鳳梨搭霜淇淋，接下來還有很多農產品會和全家合作，讓全國的消費者都有機會吃到優質台南農產品。

全家超商表示，台南鳳梨享譽國際，本次活動正好迎來全家Fami!ce霜淇淋10周年，特別推出全新口味「莓好時光霜淇淋」，更加碼搭配台南在地的鳳梨果乾，讓消費者能發揮創意吃法。

全家超商與南市合作， 明起消費者買霜淇淋限量送鳳梨果乾，市長黃偉哲北上推薦。圖 ／台南市政府提供
全家超商與南市合作， 明起消費者買霜淇淋限量送鳳梨果乾，市長黃偉哲北上推薦。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）、市府農業局長李建裕（右一）北上說明這項合作方案。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）、市府農業局長李建裕（右一）北上說明這項合作方案。圖 ／台南市政府提供

鳳梨 霜淇淋 全家 台南

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