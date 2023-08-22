台糖與中油結盟 73座加油站更新企業識別

台糖與台灣中油結盟，全台73座加油站全面更新，直立式招牌與雨棚橫式招牌分別為台糖與中油企業識別，今天在台南虎山加油站舉辦結盟儀式，宣告共享品牌優勢，提供更優質服務。

台糖董事長楊明州在結盟儀式致詞表示，加油站事業一向與民眾生活緊密相連，也要因應市場變化不斷轉型升級，台糖加油站從過去單純加油服務，近年持續擴增電動車充電椿、休息服務區、販售商品等多元經營。

楊明州指出，台糖加油站自開站以來一直採用中油油品，雙方建立長期良好夥伴關係，此次透過結盟深化合作，除加油站企業識別更新，未來持中油卡也能到台糖加油站享有積點折抵及商品優惠。

台灣中油總經理方振仁表示，台糖73座加油站加入中油企業識別，代表國內兩大國營事業聯手、深化合作，將更能強化消費者對品牌信心，雙方共創佳績，也為消費者提供更優質服務。

受邀出席的台南市副市長葉澤山表示，國營事業除了面對市場競爭外，更負有安定民生等政策責任，台糖與中油長期以來與民眾生活緊密相關，雙方在農曆七夕這一天宣布結盟，也代表台糖的甜與中油的溫暖相結合，成為讓台灣民眾更幸福力量。

台糖提供資料指出，慶祝此次結盟，即日起至9月30日，中油及台糖VIP會員都可到台糖加油站以折半點數兌換特定商品，台糖也盼未來有機會將台糖熱門商品導入中油通路販售，提供消費者更多元選擇。