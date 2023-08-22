快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南171線饋線工程道路單線雙向通行 出門前可先查這APP

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南171線麻學路二段因台電饋線施工，部分路段僅單線雙向通行，請民眾注意。記者莊曜聰／攝影
南171線麻學路二段因台電饋線施工，部分路段僅單線雙向通行，請民眾注意。記者莊曜聰／攝影

南171線麻學路二段上月20日起挖掘多處施工，部分區域僅一半車道可通行，由於該路段為往來麻豆、學甲的主要平面道路，民眾說在「台南市道路挖掘行動查報APP」並未查到「今日施工」資訊，質疑是何工程，工務局查詢後發現是台電饋線工程，目前已上線登錄，台電輸變電工程南區施工處表示，該路段工期從為7月20日到10月22日，請往來民眾小心通行。

南市工務局表示，為有效管理道路挖掘案件，並提供民眾相關即時資訊，開發「道路挖掘管理系統」APP，無論是市府單位、電力、自來水、電信等工程，在施工單位提報計畫後即列入管理，全市37行政區與管線單位上線管控，系統就會更新施工案件資訊，並在網路地圖上標示。

工務局指出，民眾上網查詢後，可提早規劃動線，避開施工可能造成的壅塞路段，施工廠商也必須根據工程進度更新狀況，若廠商已取得工務局施工許可，但實際施工時未上網登錄，導致APP內無相應資料，經查證後確定疏漏將開罰並要求改進，民眾也可以APP內「現地通報」舉報如人手孔不平、標線未復舊、管溝不平等工程疏失。

台電輸變電工程南區施工處表示，南171線麻學路二段（港尾國小到大山國小間）目前施作的是饋線工程，連接南科、麻豆工業區及東學管路，該路段工程從7月20日開始施工，預計10月22日完成，期間將封閉部分路段改為單線雙向通行，並由交管人員維持秩序，呼籲民眾通行時注意安全。

南171線麻學路二段因台電饋線施工，部分路段僅單線雙向通行，請民眾注意。記者莊曜聰／攝影
南171線麻學路二段因台電饋線施工，部分路段僅單線雙向通行，請民眾注意。記者莊曜聰／攝影
台南市工務局的道路挖掘APP可查詢相關資訊。記者莊曜聰／翻攝
台南市工務局的道路挖掘APP可查詢相關資訊。記者莊曜聰／翻攝

台電 南科 工時

延伸閱讀

4.2億台65浮洲北上、南下匝道將通車 在地居民：爽啦！

鐵道局爆欠工程款不付 自救會嗆：政府不出面 抗爭到底

高雄輕軌年底前新增這7站 後天起大順三路旁封路2個月

陸首條客貨共線鐵路海底隧道 工程進入盾構

相關新聞

不服氣明年來PK！斗六精品文旦將上市 市長豪氣：品質超越麻豆

雲林縣斗六是國內文旦產地之一，市公所將於9月5日舉辦文旦評鑑，9、10日舉辦文旦節展售活動，今天舉辦活動宣傳記者會，市長...

魁星爺誕辰黃偉哲登赤嵌祭拜 為學子祈功名佑健康

今天是七夕情人節，也是五文昌之一「魁星爺」誕辰，台南市政府推廣國定古蹟赤嵌樓魁星文化，從8月18日至9月3日舉辦「赤嵌祭...

避免東石蚵遭海汙 中正大學與縣府採無人機AI水質監控

守護嘉義縣沿海地區養蚵產業品質，及確保海洋汙染事件不再發生，中正大學人工智慧與永續發展研究中心今天發布與嘉縣府環保局合作...

潮味慶中元 嘉義梅山玉虛宮首創大士爺潮圖推傳統慶典

嘉義縣梅山玉虛宮今年中元普度發揮創意，首度以「潮味中元」創作大士爺、土地公及山神 3個潮圖，盼吸引更多年輕一代認識傳統慶...

南171線饋線工程道路單線雙向通行 出門前可先查這APP

南171線麻學路二段上月20日起挖掘多處施工，部分區域僅一半車道可通行，由於該路段為往來麻豆、學甲的主要平面道路，民眾說...

中央大排凸高鐵大道路面 嘉市府研擬加蓋改善危險路口

嘉義市世賢路二段與高鐵大道間路口事故頻傳，民眾向議員陳情，疑中央排水大排凸出影響交通所致；議員邀集交通處、工務處等單位會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦