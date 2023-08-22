南171線饋線工程道路單線雙向通行 出門前可先查這APP

南171線麻學路二段上月20日起挖掘多處施工，部分區域僅一半車道可通行，由於該路段為往來麻豆、學甲的主要平面道路，民眾說在「台南市道路挖掘行動查報APP」並未查到「今日施工」資訊，質疑是何工程，工務局查詢後發現是台電饋線工程，目前已上線登錄，台電輸變電工程南區施工處表示，該路段工期從為7月20日到10月22日，請往來民眾小心通行。

南市工務局表示，為有效管理道路挖掘案件，並提供民眾相關即時資訊，開發「道路挖掘管理系統」APP，無論是市府單位、電力、自來水、電信等工程，在施工單位提報計畫後即列入管理，全市37行政區與管線單位上線管控，系統就會更新施工案件資訊，並在網路地圖上標示。

工務局指出，民眾上網查詢後，可提早規劃動線，避開施工可能造成的壅塞路段，施工廠商也必須根據工程進度更新狀況，若廠商已取得工務局施工許可，但實際施工時未上網登錄，導致APP內無相應資料，經查證後確定疏漏將開罰並要求改進，民眾也可以APP內「現地通報」舉報如人手孔不平、標線未復舊、管溝不平等工程疏失。