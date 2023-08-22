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沙灘滿是碎蚵棚 嘉縣動員淨灘

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘在杜蘇芮颱風過境後遍布垃圾，上百人昨天淨灘。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋鎮好美里沙灘在杜蘇芮颱風過境後遍布垃圾，上百人昨天淨灘。圖／嘉義縣政府提供

杜蘇芮颱風過境後，嘉義縣沿海出現許多海廢漂流物，蚵棚遭打碎也被沖到沙灘上，環境相當髒亂，上百人昨天到布袋鎮好美里沙灘淨灘，縣長翁章梁也出席，縣府並撥調大型機具提升效率，共清出190公斤蚵架浮具、77公斤回收垃圾。縣府表示，海洋廢棄物都將循環利用、源頭減量。

環保局指出，經海岸廢棄物監測分析，漁網、漁業用繩子占38%最多，其餘分別為生活垃圾26%、寶特瓶12%、玻璃瓶12%、鋁箔包8%、保麗龍4%，整體以廢塑膠、蚵繩、蚵架及漁網等物居多。

昨動員153人淨灘，翁章梁說，「海岸線就跟家裡客廳一樣需要定時清掃」，縣府去年協助向海致敬跨部會垃圾去化500公噸、廢蚵繩回收處理量達300公噸，獲「向海致敬海岸清潔維護計畫」地方政府組特優。

環保局表示，回收海岸線垃圾後，透過跨平台合作篩選出可再利用廢棄物，無償交由業者再製機能衣、鞋子、浮球等商品，另，東石合作農場今年獲農糧署補助，嘗試將廢棄蚵棚混合有機物堆肥、微生物菌種，轉化為有機肥料。

嘉縣文觀局表示，好美里沙灘2015年起推動復育、種樹固沙，成功將沙灘面積拓增25公頃，此次颱風對海岸線影響不大。

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