樹木園尋紅豆 1顆唯一、4顆海誓山盟 增添浪漫七夕情

古諸羅八景「林場風清」的嘉義樹木園，近來在樹梢、草地間可見小小紅紅的孔雀豆閃耀其間，鮮紅愛心的外形十分討喜，吸引民眾爭相撿拾。孔雀豆又名「相思豆」，自古就是寄語相思的信物，1顆寓意「你是我的唯一」、4顆「山盟海誓」。嘉義市政府廣邀天下有情人相約嘉義樹木園，沐浴在森林芬多精中尋相思；再到特色潮選店喝咖啡、品甜點，選物小店挑選禮物表心意，度過浪漫的情人節。

市府表示，8至9月間為孔雀豆熟時節，高大的樹冠中可見褐色豆筴捲曲蹦裂，金黃內裏映襯著一顆顆心形鮮紅的種子，色澤晶瑩，不蛀不腐，宛若寶石，常吸引民眾撿拾收藏，甚至加工成飾品。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，緊鄰嘉義公園的嘉義樹木園，前身為日治時期的「山仔頂試驗地」，作為橡膠樹與熱帶經濟樹種的殖育試驗地；戰後轉型為植物園，現隸屬於農業部林業試驗所中埔研究中心，園內超過140種樹木，「林場風清」名列古諸羅八景之一。

2019年國家植物園方舟計畫賦與全新使命，將成為日治歷史記憶及島嶼原生植物的共生場域。林試所去年8月也完成園區內2棟1944年建造的日式建築官舍整修，並辦理各項生態展覽。目前的「具翅種子」特展，展出台灣扁柏、桃花心木等約40種可隨風傳播繁殖的樹木種子，暑假適合親子觀賞，展期將至今年10月15日止。

七夕情人節將至，處長張婉芬歡迎天下有情人來趟嘉義市浪漫低碳小旅行，可騎YouBike或搭乘充滿英倫風及可愛插畫的市區電動公車，前往樹木園或嘉義公園，在古樸的日式老建築中觀賞特色展覽，或到史蹟資料館享受美食；或漫步林間邊享受芬多精邊尋覓相思豆，1顆寓意「你是我的唯一」，2顆「相親相愛」，3顆「我愛你」，4顆「山盟海誓」，祝福無論單身男女或熱戀中的情侶，都可以寄語相思豆，有情人終成眷屬。

張婉芬表示，除了撿相思、訴相思，隱身嘉義市巷弄間的「嘉市潮選店」結合在地新創與青創活力，展現城市的好客精神，更是不容錯過。100間特色小店包含咖啡店、甜點冰品、異國料理、中式美食、生活雜貨、書籍文具、髮廊及婚紗等，豐富多元。每家風格獨具，創意不設限，全方位滿足有情人相約喝咖啡、品甜點，挑選獨「嘉」情人節禮物，共享情人節大餐，歡度浪漫又驚喜連連的七夕情人節。