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解海外華人鄉愁 雲林與跨境電商合作搶攻日港澳市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影

中秋將至，民眾送禮需求增，雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架，首波主打日港澳地區華人市場，將家鄉味直送到府，滿足海外華人的鄉愁。

雲林縣政府媒合雲林良品與跨境電商台灣好農合作，將雲林縣時令的新鮮水果斗六文旦、崙背哈密瓜，雜糧則有地瓜、米、馬鈴薯等，鰻魚、烏魚子、豬肉、雞肉、鴨肉等水產肉品及相關加工產品等上架，直銷海外。

縣長張麗善現場下單體驗跨境生鮮銷售，將斗六頭等文旦送給日本友人，她表示，縣府輔導雲林農民及加工品業者，認證737項雲林良品，並協助積極拓展海外市場，台灣好農不只在海內外有很好的行銷點，包括他們累積到現在的消費者量也是非常龐大，希望透過電商平台跨境合作，結合實體銷售，讓雲林優質產品能跟全世界分享。

縣府農業處長魏勝德表示，跨境網路下單、創新零售交易的模式，可輔助雲林縣許多少量多樣、優質農特產的微型農業品牌銷售，透過網路廣告增加宣傳效益，也能累積海外消費者對於雲林良品的印象，進而提高國際行銷曝光率，開拓海外的散客市場。

台灣好農除有網路跨境電商銷售平台，在海外也布局實體店面，董事長江衍宏表示，海外的這些實體店的與電商平台共同推展，希望一起努力將台灣好的農產品 行銷到全世界。

雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架，縣長張麗善現場下單體驗跨境生鮮銷售。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架，縣長張麗善現場下單體驗跨境生鮮銷售。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府搶攻送禮市場，與跨境電商「台灣好農」合作，輔導縣內20家獲雲林良品認證業者推出中秋農特產禮盒上架。記者陳雅玲／攝影

雲林 電商 文旦

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