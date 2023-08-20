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台南首屆校際街舞大賽 黃偉哲：找到展現自信舞台
台南市教育局今在後甲國中舉辦校際街舞大賽，共有24隊報名參加，國中組成績揭曉，前3名分別為港明、忠孝、後甲國中，九份子國中小拿下最佳造型獎，大橋國中獲得最佳創意獎。比賽分國中、高中、大專組，獲勝隊伍將受邀在全運會市民之夜演出。
高中組前3名分別是新豐高中、港明高中、聖功女中，最佳創意獎長榮女中、最佳造型獎曾文家商。
黃偉哲表示，街舞是年輕學生熱愛的體育活動，校際街舞大賽廣邀各校組隊參賽，透過更多元的表演機會，讓每名學生都能找到展現自信的舞臺，從中學習團隊合作與互動。
教育局長鄭新輝說，全市近50所學校開辦街舞社團，為了支持學生勇敢展現舞技，特別在文化中心設置街舞練習場地，並結合「16歲正青春藝術節」辦理一系列嘻哈舞展、饒舌等相關活動。今年由南市府首次舉辦校際盃街舞大賽，從國中到大專，共計24隊報名參加，還有近80名國小學童報名參加街舞體驗營，相當熱鬧。優勝獎金也很豐富，大專組首獎1萬5000元及國、高中組1萬元。
後甲國中Rhythm Rebles隊的選手說「在台上表演很酷」，一開始是因為看街舞社的表演超級吸睛，希望自己也能站上舞台，開始接觸街舞，在決定參賽後更積極練舞，有信心展現自我、一搏冠軍。
活動協辦單位SFC街舞團陶子老師表示，上個月剛舉辦的「16歲正青春藝術節」與「和通盃」，都有許多街舞社團加入，而校際的街舞比賽則是首次舉辦，各隊在決定參賽後，從音樂的選擇到舞步的編排，都下足了功夫，一定能夠看到非常精采的表演。
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