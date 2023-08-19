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曾文水庫、烏山頭蓄水破4億！南水局稱「此4億非彼4億」：難放心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫烏山頭蓄水預計今晚到明天一舉突破4億立方公尺。南部水資源局提供
曾文水庫烏山頭蓄水預計今晚到明天一舉突破4億立方公尺。南部水資源局提供

南部水資源局表示曾文水庫儲水須達到至少4億立方公尺、有效蓄水量70%以上，未來一年才可能用水無虞。氣象局預報曾文水庫上游嘉義山區將有強降雨，水庫傍晚又開始降雨、有效蓄水量3億3903立方公尺逼近3.4億、蓄水率66.89%，又與烏山頭水庫聯通，兩水庫合計蓄水量預計今晚到明天一舉突破4億立方公尺。

不過南部水資源局認為「此4億非彼4億」，必須曾文水庫單獨破4億立方公尺，才能比較放心。雖然烏山頭水庫儲水量不多、目前超過7成也只有不到6000萬立方公尺；但如果曾文水庫水量超過4億立方，加上烏山頭水庫能近滿水位7000萬立方公尺，兩座水庫加起來就相當曾文水庫滿水位，這樣才能讓人放心。

農田水利署嘉南管理處表示，1期稻作光嘉南平原要正常供灌，用水到明年中就需3.5億噸。南區水資源局表示，曾文水庫至少需4億噸水，兩水庫合計蓄水率要達7成滿，才能撐到明年汛期到來。

而曾文水庫因南連日雷陣雨，氣象預報這幾天還會持續降雨，蓄水率到今天傍晚5點已上升到近6成7，烏山頭水庫雖然有放水供應仍有7成3，兩水庫合計已達67.72%，距離蓄水7成以上指日可待。

農水署嘉南管理處預估今年秋冬雜作需5000萬噸水、年底1期稻作正常供灌需水2億噸，明年還有春季雜作需5000萬噸水，加上其他小灌溉光是要用到明年中，估計約用掉3億5000萬噸。

曾文、烏山頭水庫除灌溉還需負擔嘉南平原部分民生與產業用水，南水局預計，曾文水庫要4億以上噸儲水才保險，兩水庫合計平均需達7成以上，才能撐到明年汛期。

南台灣通常10月進入旱季，曾文、烏山頭水庫蓄水量目前合計6成7，距離目標值指日可待，南水局期待剩下1個多月汛期，集水區再多下點雨，蓄水量一舉達標，年底一期稻作就可不再持續停灌。

曾文水庫 烏山頭水庫 水資源

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