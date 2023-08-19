嘉縣家畜所號召山友獸鋏淨山 攜復古宣導袋嗨跳求佛舞

嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今日於梅山鄉二尖山區發起如淨灘的獸鋏淨山大會師，家畜所長林珮如更創意設計，以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」的吸睛復古宣導袋，山友們攜袋一起大跳求佛舞動保版。

嘉義山區許多動物常因遭捕獸鋏與山豬吊困住嚴重受傷死亡案件頻傳，更發生多起保育類台灣黑熊誤中山豬吊，今天獸鋏淨山開始前，山友們、愛心動保人士與喜好登山民眾，一起大跳時下流行的求佛舞動保版，除暖身也賦予愛護動物意涵。

縣長翁章梁表示，公部門人力有限，搜山亦需耗費大量人力與時間且效果不彰，2020年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，密切與山友、民眾與動保人士等民間力量，公私協力合作迄今共查獲捕獸鋏與山豬吊超過450具。

經3年多來努力，嘉義縣山區捕獸鋏與山豬吊數量已減少許多，民眾登山健走若發現捕獸鋏或山豬吊時，可先拍照、錄影與定位，再撥打24小時動物救援1959專線，縣府家畜所將即刻派員前往處置。

家畜所指出，山豬吊等陷阱皆藏匿於樹葉與泥土下不容易發現，搜山人員則要強化防護裝備，也準備山豬吊與捕獸鋏體驗區，讓民眾與學童見識其威力，並從中體會愛護動物真諦。

參與淨山民眾陳麗珍表示，經多年觀察，梅山鄉龍眼林二尖山與雲林大尖山違法設置山豬吊嚴重，該區域犬隻因山豬吊造成肢體殘廢，連家犬也受害，縣成立24小時緊急救援專線與動保管制隊，無形中拯救無數動物。

嘉義登山隊長康文綺說，這次淨山在登山群組引發討論非常具意義，以前登山會發現動物遭陷阱夾傷，現在才知道這是違法行為，未來將把活動意涵融入登山活動中。