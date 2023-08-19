快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

嘉縣家畜所號召山友獸鋏淨山 攜復古宣導袋嗨跳求佛舞

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣家畜所長創意發想以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」復古宣導袋。圖／家畜所長林珮如提供
嘉縣家畜所長創意發想以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」復古宣導袋。圖／家畜所長林珮如提供

嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山吊受害，今日於梅山鄉二尖山區發起如淨灘的獸鋏淨山大會師，家畜所長林珮如更創意設計，以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」的吸睛復古宣導袋，山友們攜袋一起大跳求佛舞動保版。

嘉義山區許多動物常因遭捕獸鋏與山豬吊困住嚴重受傷死亡案件頻傳，更發生多起保育類台灣黑熊誤中山豬吊，今天獸鋏淨山開始前，山友們、愛心動保人士與喜好登山民眾，一起大跳時下流行的求佛舞動保版，除暖身也賦予愛護動物意涵。

縣長翁章梁表示，公部門人力有限，搜山亦需耗費大量人力與時間且效果不彰，2020年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，密切與山友、民眾與動保人士等民間力量，公私協力合作迄今共查獲捕獸鋏與山豬吊超過450具。

經3年多來努力，嘉義縣山區捕獸鋏與山豬吊數量已減少許多，民眾登山健走若發現捕獸鋏或山豬吊時，可先拍照、錄影與定位，再撥打24小時動物救援1959專線，縣府家畜所將即刻派員前往處置。

家畜所指出，山豬吊等陷阱皆藏匿於樹葉與泥土下不容易發現，搜山人員則要強化防護裝備，也準備山豬吊與捕獸鋏體驗區，讓民眾與學童見識其威力，並從中體會愛護動物真諦。

參與淨山民眾陳麗珍表示，經多年觀察，梅山鄉龍眼林二尖山與雲林大尖山違法設置山豬吊嚴重，該區域犬隻因山豬吊造成肢體殘廢，連家犬也受害，縣成立24小時緊急救援專線與動保管制隊，無形中拯救無數動物。

嘉義登山隊長康文綺說，這次淨山在登山群組引發討論非常具意義，以前登山會發現動物遭陷阱夾傷，現在才知道這是違法行為，未來將把活動意涵融入登山活動中。

家畜所長林珮如表示，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物開罰1萬5000元至7萬5000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金，但如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

嘉縣家畜所長創意發想以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」復古宣導袋。圖／家畜所長林珮如提供
嘉縣家畜所長創意發想以有台灣香奈兒之稱的農藥袋，做成台灣黑熊為主角「神明有在看 熊好麥擱鋏」復古宣導袋。圖／家畜所長林珮如提供
嘉縣家畜疾病防治所今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師，山友嗨跳動保版求佛舞。圖／家畜所長林珮如提供
嘉縣家畜疾病防治所今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師，山友嗨跳動保版求佛舞。圖／家畜所長林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師。圖／家畜所長林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師。圖／家畜所長林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師，吸引山友參加。圖／家畜所長林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今於梅山鄉二尖山區發起獸鋏淨山大會師，吸引山友參加。圖／家畜所長林珮如提供

嘉義 台灣黑熊

延伸閱讀

出發吧！南庄部落登山健行、小旅行免費活動等你來報名

山羌慘中山豬吊 苗栗官民老少救傷助牠回歸山林

保護動物安全 苗栗縣巡山搜查獸鋏、山豬吊

嘉縣2例登革熱快篩陽性 有古坑工作足跡

相關新聞

嘉縣家畜所號召山友獸鋏淨山 攜復古宣導袋嗨跳求佛舞

嘉義縣家畜疾病防治所為避免山區動物遭捕獸鋏與山豬吊受害，今日於梅山鄉二尖山區發起如淨灘的獸鋏淨山大會師，家畜所長林珮如更...

觀光工廠、商圈串聯在地農產 嘉義縣購物節10月將推出

近年嘉義縣各觀光工廠帶來大量觀光人潮及商機，為歡慶大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華...

南市郭綜合醫院門口行穿線「非法劃設」 騎士批吸金陷阱

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前閃光黃燈路口，劃設有斑馬紋行人穿越道，但民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則「距最近...

影／蘆竹溝蚵學園區錄下詭異關窗 邱永仁：關心生態卡重要

台南北門蘆竹溝蚵學園區內監視器昨天錄下一段詭異畫面，18日下午林業署嘉義分署保育科人員與台南社大教師莊孟憲到訪，參觀園區...

避免豪大雨積淹水 嘉義市博愛路、中興路交維施工

為避免豪大雨造成道路積淹水，嘉義市政府於中興路及博愛路二段分2階段施作排水改善工程，分流管涵銜接到中興路既有排水箱涵，施...

台南夜市大變革！大益夜市將復活 、大東恐「鬧雙胞」

夜市已是觀光客到台南必造訪景點，台南夜市還有「大大武花大武花」的一周口訣，但也有不少未合法夜市的爭議，位在台南紡織購物中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦