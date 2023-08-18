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路口改善有感？南市1至5月機車事故死亡較去年同期下降

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部機車安全環境改善專案視導計畫，今天到台南市永康區崑大路與大灣路口會勘。圖／台南市交通局提供
交通部機車安全環境改善專案視導計畫，今天到台南市永康區崑大路與大灣路口會勘。圖／台南市交通局提供

為提升機車用路安全環境，交通部自7月起啟動機車安全環境改善專案視導計畫，就機車事故防制重點、事故熱點改善狀況、機車停車管理情形、機車事故防制課題等實地視導辦理情形，視導團隊今天由交通部道安會組長湯儒興率領各部會來到台南市，聽取簡報與實地現勘後感受到南市團隊推動各項機車安全改善工作的決心，南市府表示，將持續與中央齊心努力，共同攜手提升機車安全用路環境。

交通局指出，今天實地現勘的永康區崑大路與大灣路口，由於臨近崑山科大學生騎乘機車眾多，透過預告牌面與指向線輔以提升車道方向辨識性，讓直行、左轉車輛進入路口前，提早進行分流，並延伸機慢車左彎專用車道，增加機慢車停等儲車空間，並設置機慢車左轉保護時相進行車流區隔，疏解崑大路左轉車流，有效減少車與車側撞。

另永康區中正北路與和平東路、王行路口，此處位處台1線汽機車流量大，同樣藉由設置預告牌面及規畫機車左轉專用道，設置機慢車左轉保護時相進行區隔，並將南科聯絡道往市區銜接中正北路實施禁止右轉管制，減少車與車側撞與追撞衝突。

交通局長王銘德表示，為了優化機車通行環境與降低事故，南市府多管齊下推動相關工作，工程面以機車常見碰撞型態(如左右轉側撞、追撞及交叉撞)提出各項改善作法，並以區分幹支道、速度管理、路口照明提升、車道瘦身、彎道改善、提升道路鋪面品質等工作，針對重點事故族群，推動無照關懷機制、鼓勵參加機車駕訓班、深入校園辦理機車安駕活動等宣導。

此外，高齡長者也是重點事故族群，配合交通部年度補助計畫，與路老師合作深入高齡事故偏高的鄰里，辦理60場次體驗式道安教育宣導活動，交通局表示，在道安團隊努力下，今年1至5月南市30日機車交通事故死亡人數78人，相較去年同期減少13人(減少14.3%)，但事故防制不容鬆懈，將持續檢討各項改善工作。

交通部機車安全環境改善專案視導計畫，今天到台南市永康中正北路王行路口會勘。圖／台南市交通局提供
交通部機車安全環境改善專案視導計畫，今天到台南市永康中正北路王行路口會勘。圖／台南市交通局提供

車道

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