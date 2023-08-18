快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

不滿鄰居車停家門口！ 女主播氣到「折彎雨刷」北檢依毀損罪起訴

嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
去年10月嘉義縣全民運2名台中高中生，從市區嘉義火車站租共享單車，騎30公里到東石國中觀賽再返回。圖／聯合報系資料照
去年10月嘉義縣全民運2名台中高中生，從市區嘉義火車站租共享單車，騎30公里到東石國中觀賽再返回。圖／聯合報系資料照

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾甚至觀光客騎訪縣內旅遊；縣議員江佩曄今臨時會提案建請縣府將水上鄉、太保市及鹿草鄉列入共享單車系統建置區域。

縣府建設處長郭良江表示，共享單車經費約1億多，縣長翁章梁剛核準，目前擬召標文件，預計明年初召標發包，選址地點要發包商選點與縣府討論，待設點的成效出來後，再繼續擴充。

縣議員江佩曄表示，為推廣縣內觀光建議在水上鄉火車站、太保市高鐵站、縣府前廣場及鹿草鄉馬稠後工業區等處設置共享單車系統，讓遊客可一下高鐵車站，就能騎車深度慢遊。

去年10月嘉義縣辦全民運，就有2名熱血台中高中生，從嘉義火車站租共享單車，騎30公里到東石國中觀賽完，再返回市區；更有遊客騎共享單車拚山路到番路鄉半天岩紫雲寺參拜，讓地方民眾見狀驚呼沒想成效能擴到縣區。

太保市長鄭淑分3月率公所團隊，拜會市長黃敏惠及市府團隊觀摩學習，鄭淑分表示，太保市人口不斷成長，有高鐵站及故宮南院，亟需建置公共自行車，與共同生活圈嘉市串連，可甲地騎乙地還，希望縣府加速建置。

嘉義市YouBike供不應求，明年增設50站點，為民眾提供便利公共運輸服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YouBike供不應求，明年增設50站點，為民眾提供便利公共運輸服務。圖／嘉義市政府提供

共享單車 嘉義 高鐵

延伸閱讀

賴清德剛返底國門 原嘉義參拜新港、民雄廟宇突喊卡

嘉縣2例登革熱快篩陽性 有古坑工作足跡

吳鳳紀念園區BOT流標 嘉縣公共造產基金連年虧損3千萬

嘉縣再爆2登革熱NS1陽性 縣府祭出500元禮券確診都可領

相關新聞

經營20年！異人館雲林縣斗六店將熄燈 老顧客崩潰哭

連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈，消息傳出，不少老顧客...

嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾...

夜間跑山噪音熱點 雲林縣7月開14張罰單 最吵分貝破百

暑假是改裝車噪音發生旺季，雲林縣環保局陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮等地在夜間時段常有呼嘯而過的改裝排氣管聲音，...

世大運勇奪1銀4銅 南市府表揚6名選手期勉「台南驕傲」

台南市選手出賽第31屆成都世界大學運動會，勇奪1銀4銅佳績，市府今日於永華市政中心6樓貴賓室舉辦表揚典禮，副市長葉澤山代...

解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，經立委陳亭妃居中協調之下，與台南市政府...

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦