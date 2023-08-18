嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾甚至觀光客騎訪縣內旅遊；縣議員江佩曄今臨時會提案建請縣府將水上鄉、太保市及鹿草鄉列入共享單車系統建置區域。

縣府建設處長郭良江表示，共享單車經費約1億多，縣長翁章梁剛核準，目前擬召標文件，預計明年初召標發包，選址地點要發包商選點與縣府討論，待設點的成效出來後，再繼續擴充。

縣議員江佩曄表示，為推廣縣內觀光建議在水上鄉火車站、太保市高鐵站、縣府前廣場及鹿草鄉馬稠後工業區等處設置共享單車系統，讓遊客可一下高鐵車站，就能騎車深度慢遊。

去年10月嘉義縣辦全民運，就有2名熱血台中高中生，從嘉義火車站租共享單車，騎30公里到東石國中觀賽完，再返回市區；更有遊客騎共享單車拚山路到番路鄉半天岩紫雲寺參拜，讓地方民眾見狀驚呼沒想成效能擴到縣區。