世大運勇奪1銀4銅 南市府表揚6名選手期勉「台南驕傲」

台南市選手出賽第31屆成都世界大學運動會，勇奪1銀4銅佳績，市府今日於永華市政中心6樓貴賓室舉辦表揚典禮，副市長葉澤山代表市長黃偉哲肯定6位獲獎選手的努力，並感謝辛苦指導與培伴選手的教練及家長，期許選手未來持續超越自我，為國爭光，成為台南市的驕傲。

第31屆成都世界大學運動會8月8日落幕，在桌球種類中楊子儀、黃彥誠獲男子團體賽銀牌、黃愉偼獲女子團體賽銅牌以及跆拳道馬婷霞獲73公斤以上級銅牌以及徐晧祐展獲跆拳道63公斤銅牌。此外，自小在台南成長訓練的徐語澤也在跆拳道品勢項目中獲得銅牌。

葉澤山首先代表黃偉哲市長恭賀所有選手奪牌，他表示，選手們在國際賽事嶄露頭角，是十分不容易的事，感謝奪牌選手為台南體育成績留下優異紀錄。葉澤山分享自身很愛看運動電影，不僅熱血、勵志，同時也讓觀眾了解到作為一名運動選手背後所需付出的辛苦與汗水。

葉澤山說，為了讓選手盡情展現技能，市府致力於整體體育環境與政策的提升，包括提高奪牌獎金、完善參賽選手的照顧或是智慧科技的運用等面向，期許南市體育選手在各項競賽中持續發光發熱。

體育局表示，市府團隊致力競技運動發展，重視區域性三級銜接培訓制度，讓選手可以從小激發體育潛能，在訓練過程中，持續給予充實的體育發展資源，讓選手無後顧之憂投入培訓。

市府表示，杭州亞洲運動會將於9月23日展開，台南市籍共計有33名好手參加，選手們重新整備狀態以迎接新一波挑戰。而睽違16年再度由台南市承辦、國內等級最高的綜合型賽會「112年全國運動會」，8月20日至26日將由足球賽率先登場，為全運會開先鋒，更多精彩賽事也於10月21起陸續登場，可查詢112年全國運動會官方網站與「112年全國運動會在臺南」FB粉絲團。