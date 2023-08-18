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鬼月蘭潭相傳鯉魚精抓交替 水公司扶輪社架網設救生圈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
扶輪社捐贈救生圈，布置蘭潭四周。記者魯永明／攝影
扶輪社捐贈救生圈，布置蘭潭四周。記者魯永明／攝影

民俗鬼月到，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，日前開鬼門，消防局獲報救起1名溺水女子，送醫無生命危險，開鬼門就有人溺水，讓人毛骨悚然。近日雨水豐沛，蘭潭滿庫，洩洪道溢流，防釣魚水公司五區管理處架設高鐵格網，扶輪社捐贈救生圈，布置蘭潭四周。

仁義潭、蘭潭水位回升逾9成，蘭潭滿庫，釣客又出現在岸邊、堤岸垂釣，無視水公司禁止釣魚公告，讓民眾替他們捏把冷汗，由於水情波動和水位的上升，水庫周邊地形可能發生變化，有可能出現暗流和急流，對釣魚活動帶來危險。

水公司第五區管理處在釣客常出現的蘭潭進水口，架設高大鐵格網，防釣魚，掛禁止釣魚告示牌，五區管理處說，仁義潭7月保全定時巡邏共128次，蘭潭開出21張勸導單，仁義潭開出20張勸導單，共41 張勸導單，勸導事項都是違法捕魚、釣魚，第五區管理處將派員加強巡邏，勸導不聽，查獲依水利法處罰至少1萬元。

防止溺水，扶輪社在蘭潭周邊設置救生圈；衛生局也在蘭潭四周掛心理諮商輔導專線電話的布條；蘭潭滿庫，洩洪道隨時進行溢流，消防局呼籲民眾勿靠近水深危險或禁止戲水警告標誌水域，勿戲水或從事水上活動。消防局統計近3年蘭潭溺水事件：2021年5件，2022年22件，今年元月至今4件。

蘭潭滿庫，洩洪道溢流。記者魯永明／攝影
蘭潭滿庫，洩洪道溢流。記者魯永明／攝影
水公司第五區管理處在釣客常出現的蘭潭進水口，架設高大鐵格網，防釣魚，掛禁止釣魚告示牌。記者魯永明／攝影
水公司第五區管理處在釣客常出現的蘭潭進水口，架設高大鐵格網，防釣魚，掛禁止釣魚告示牌。記者魯永明／攝影
蘭潭滿庫。記者魯永明／攝影
蘭潭滿庫。記者魯永明／攝影

蘭潭 溺水 水庫 鬼月

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