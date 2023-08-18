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台南市啟動路平專案 溪北7行政區投入9703萬元改善

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市政府在溪北7個行政區啟動路平專案，北門區174線段不只道路品質，還一併修建通學步道及排水設施。圖／南市工務局提供
台南市政府在溪北7個行政區啟動路平專案，北門區174線段不只道路品質，還一併修建通學步道及排水設施。圖／南市工務局提供

台南市政府提升溪北地區道路品質，一共投入9703萬元，近期在北門、鹽水、白河、佳里、七股、西港、麻豆等行政區啟動路平專案工程，且均完成發包，其中北門區三慈國小前路段不只改善路面，又新增測溝、通學步道，降低淹水機率、學生上下課更安全，可說是一舉數得。

南市工務局指出，北門區「市道174線0K+000~4K+000擇要道路改善工程」除提升道路品質，也同步改善交通安全及道路排水、並設置110公尺長的通學步道，7月20日完成工程發包，施工期程預計180天，總經費2439萬元。

已經在7月底完成的是鹽水區「南6線(5.1K~7.6K)部分路段路面改善工程」，改善道路長度約1710公尺，白河區「南90線(南89線~10K+045)路面改善工程」預計9月開工，施工期程天，改善長度約3977公尺，總經費1,454萬元。

佳里區「光復路(復興路~文化路)、文化路(延平路~文化西路)、文化西路及七股區南32線(文化西路~南29)等部分路段路面改善工程」則將在8月下旬開工，工期45天，改善長度3191公尺，總經費2,525萬元。

西港區「南44線(0K+710~1K+870) 」、麻豆區「南49線(0K+000~1K+260)及南50線(1K+845~2K+460)道路改善工程」已在上月25日開工，施工期程40天，計畫改善長度共約2947公尺，總經費約2439萬元。

工務局指出，路平專案同時整合管線配合路面改善工程，將人手孔蓋全數下地，地下管線所屬單位日後若有提升需求，在路面完成後將以新工法辦理提升，以必要孔蓋提升為原則，達到路面平順及人手孔蓋減量目標。

北門 白河 路平專案 台南

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