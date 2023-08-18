快訊

YouTube Shorts短影音暴增更多「抖音腦」！4後果讓人驚恐 自救方法曝光

海放李多慧？韓職「最強外掛」有望來台 火辣身材、撩人眼神讓人噴鼻血

打開美國核武預算黑盒子：維持霸權要花多少錢？

迎接七夕台南做16歲習俗 2008年出生22日免費入園

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
虎頭埤迎接七夕台南做16歲習俗，2008年出生民眾22日免費入。園／台南市政府提供
虎頭埤迎接七夕台南做16歲習俗，2008年出生民眾22日免費入。園／台南市政府提供

虎頭埤風景區迎接七夕台南「做16歲」習俗，公告凡民國97年出生的16歲民眾，22日七夕當天免費入園，並舉行「隆重的慶祝儀式」。

虎頭埤將配合傳統習俗在七夕當天推出優惠活動，民國97年出生的青年朋友，22日七夕當天秀出身分證明文件，即可免費入園，讓父母、師長一同喜迎孩子們長大成人的重要時刻。

市府表示，「做16歲」是府城家庭的共同記憶，也是台南市登錄市定民俗，相傳源自「五條港」一帶，已有百年左右歷史。早期港岸進出口需要大量搬運貨物的工人，未滿16歲為童工，無法領全薪；「做16歲」後即為成人，開始支領全薪，即成為家庭經濟重要的來源。七夕也是兒童守護神織女誕辰，家長會帶年滿16歲青年祭拜織女，感謝16年來順利成長的習俗。

觀光旅遊局長林國華表示，「做16歲」習俗常和「七娘媽」產生關聯，或以女性神明為主，像最久遠的七娘境開隆宮、臨水夫人媽廟、安平開台天后宮等，都以「做16歲」習俗聞名。由於一生只有一次，更別具意義。

園區內的虎月吊橋也有著情人橋的美稱，近百年來也見證過無數情侶在吊橋漫步的景像，咖啡屋旁的夫妻樹，更有著相傳已久的堅貞愛情故事，這兩棵環抱的夫妻樹，宛如夫妻相互依偎扶持，歡迎七夕前來虎頭埤走虎月吊橋並於夫妻樹拍照，度過甜蜜的七夕情人節。

虎頭埤咖啡屋旁的夫妻樹，有著相傳已久的堅貞愛情故事。園／台南市政府提供
虎頭埤咖啡屋旁的夫妻樹，有著相傳已久的堅貞愛情故事。園／台南市政府提供
虎頭埤虎月吊橋也有著情人橋的美稱，近百年來也見證過無數情侶在吊橋漫步。園／台南市政府提供
虎頭埤虎月吊橋也有著情人橋的美稱，近百年來也見證過無數情侶在吊橋漫步。園／台南市政府提供

七夕 吊橋

延伸閱讀

咀嚼控解渴必點！TEA TOP七夕新品「白月光QQ」，清爽開喝再抽韓國來回機票

七夕高機率脫單！4星座、3生肖「桃花運爆棚」 做1事真愛悄悄降臨

七夕遊台南！祭魁星做十六歲 登記結婚還送好禮

影／泳渡台灣第一座水庫 800名好手齊聚虎頭埤

相關新聞

梅山竹坑溪步道重啟 「懸谷形瀑布」氣勢磅礡壯觀山友驚喜

嘉義縣梅山鄉瑞峰竹坑溪步道景觀豐富，步道內龍宮瀑布、雷音瀑布以負離子聞名，因吊橋毀損、步道腐朽，阿里山國家風景區管理處封...

迎接七夕台南做16歲習俗 2008年出生22日免費入園

虎頭埤風景區迎接七夕台南「做16歲」習俗，公告凡民國97年出生的16歲民眾，22日七夕當天免費入園，並舉行「隆重的慶祝儀...

嘉市口腔保健賽 牙最多最年長有獎

嘉義市牙醫師公會發現新冠疫情3年期間許多老人口腔出問題卻延誤就醫，市府昨天宣布推出首屆樂齡勇壯口腔保健選拔，65歲以上市...

台南東門陸橋將通行 機車可上橋

配合鐵路地下化工程，台南東門陸橋封閉施工8個月後，31日恢復通行，機車改為直接上橋不必繞道，並禁止大車通行，市府指出，會...

嘉義朴子社宅341戶 拚2027完工

嘉義縣首座社會住宅在民雄鄉636戶，去年8月底動土開工，第2座選址朴子市縣治特區，規畫地上13層、地下3層共341戶，內...

廣角鏡／雲林斗六真一寺多處坍塌 1億元修古蹟

雲林縣政府獲中央補助16件文化資產修復計畫案昨天起陸續啟動，其中斗六市87年歷史的真一寺，13年前經搶救後登錄縣定古蹟，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦