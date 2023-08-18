迎接七夕台南做16歲習俗 2008年出生22日免費入園

虎頭埤風景區迎接七夕台南「做16歲」習俗，公告凡民國97年出生的16歲民眾，22日七夕當天免費入園，並舉行「隆重的慶祝儀式」。

虎頭埤將配合傳統習俗在七夕當天推出優惠活動，民國97年出生的青年朋友，22日七夕當天秀出身分證明文件，即可免費入園，讓父母、師長一同喜迎孩子們長大成人的重要時刻。

市府表示，「做16歲」是府城家庭的共同記憶，也是台南市登錄市定民俗，相傳源自「五條港」一帶，已有百年左右歷史。早期港岸進出口需要大量搬運貨物的工人，未滿16歲為童工，無法領全薪；「做16歲」後即為成人，開始支領全薪，即成為家庭經濟重要的來源。七夕也是兒童守護神織女誕辰，家長會帶年滿16歲青年祭拜織女，感謝16年來順利成長的習俗。

觀光旅遊局長林國華表示，「做16歲」習俗常和「七娘媽」產生關聯，或以女性神明為主，像最久遠的七娘境開隆宮、臨水夫人媽廟、安平開台天后宮等，都以「做16歲」習俗聞名。由於一生只有一次，更別具意義。