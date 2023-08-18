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嘉義朴子社宅341戶 拚2027完工
嘉義縣首座社會住宅在民雄鄉636戶，去年8月底動土開工，第2座選址朴子市縣治特區，規畫地上13層、地下3層共341戶，內政部次長吳容輝等人昨天會勘，表示預計明年發包，拚與民雄案一同完成。有議員建議，可研議開放非縣民申請入住；縣府回應，先以縣民為主。
朴子社會住宅經縣政府及議會支持，將嘉義地方法院閒置在縣治特區的3塊土地買回，其中1塊提供興建社宅，基地約位於祥和一路西段和吉祥一街中間。立委蔡易餘說，此地是嘉縣蛋黃區，臨近嘉義高鐵、長庚醫院、馬稠後及嘉義科學園區，入住意願會因此提高。
蔡易餘邀立法院內政委員會召委莊瑞雄、內政部次長吳容輝等人到基地視察。吳容輝說，預計2027年跟去年已開工的民雄社宅「山海線一起來完成」；副縣長劉培東表示，縣治特區社宅跟整個工業區發展的人口導入是相配合，才會解決工業區需求，促進縣治特區發展。
副議長陳怡岳說，若未來還有更多社宅需求，縣治特區的全聯後方還有1塊機關用地，可以繼續蓋；議員李國勝認為，應讓民眾共享社宅內公共空間，保留一定比例供縣民入住，其餘戶數開放全民共享。
縣府經發處長江振瑋說，仍以嘉縣民為主，若經由社會住宅入戶籍帶動人口成長，當然很歡迎，相關建議會再討論。
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