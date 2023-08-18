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台南162座非法堆置場 挨批清太慢

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南市官田區、安南區都發生廢棄物堆置場火警，圖為安南區海西里的堆置場滅火情形。圖／台南市消防局提供
台南市官田區、安南區都發生廢棄物堆置場火警，圖為安南區海西里的堆置場滅火情形。圖／台南市消防局提供

台南官田區南廍里木材暫置場、安南區海西里的堆置場7月間都發生火警，前者悶燒18天才完全熄滅，南市府昨天在議會專案報告指出目前南市非法堆放廢棄物場址162處，多名議員要求加強執法力道、拿出辦法處置，否則外縣市廢棄物跑到台南，快成垃圾之都；市長黃偉哲說「願意在法律許可範圍做到極致」。

環保局表示，近年來環保署和環保局成立專案小組稽查，查獲非法堆置場地點多為違法使用的農地，以營建廢棄物、爐碴、木材為大宗，依法開罰並要求限期改善，情節重大者移送法辦，2020年有210處非法堆置場，目前降到162處，會加強即時監控、巡查力道，並要求違法者加速清運。

多名議員昨對此議題質詢，要不是一把火燒出問題，沒想到全市竟然有那麼多非法堆置場，儼然是不定時炸彈，要求市府要趕緊將廢棄物清理的期程排出來，不能空等司法偵辦進度，不然真的會變成「垃圾之都」。

議員林燕祝說，非法堆置廢棄物不只要罰地主、行為人，追溯源頭也很重要，包括載送廢棄物的貨車、司機及所屬公司，也該透過開罰、沒收車輛等手段遏止。

議員穎艾達利批，市府處理態度是「睜一隻眼避一隻眼」，官田、安南都查獲後拖較久才開罰、函送，應讓民眾感受到合法與不合法的差異。

黃偉哲說，對濫倒、偷倒廢棄物問題深惡痛絕，「我願意在法律許可的範圍內，做到極致」。

環保局長許仁澤指出，安南區堆置場先前查獲後，依廢清法開罰、要求限期改善並函送台南地檢署偵辦，當事人均置之不理，去年12月移送強制執行，累積罰金及相關清運費用高達8406萬元，官田區堆置場則5月函送檢方偵辦，並依農發條例、區劃法裁罰，兩場火災也以違反空汙法總計開罰超過500萬元。

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