世界名畫躍上光電板 柳營奇美醫院「奇藝光廊」濃濃藝文味

光電板上也能作畫！柳營奇美醫院為美化空間與環境，特別挑選奇美博物館中收藏的8幅畫作，結合彩釉燒結技術，將名畫圖像放大複製在太陽能光電板上，經過逐一拼貼組合，設置在院方宿舍大樓外側，包括經過的醫院員工、就醫民眾及住院病患都能趁機一覽名畫風貌，就像是一條藝術廊道，讓人一時間忘了置身醫院，而且光電板還能發電，電能可供投射燈使用，晚上也看得到畫作。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，醫院座落在嘉南平原的翠綠稻田中，融合自然環境綠美化，院方也投入綠色環保與環境永續發展，為了打造更舒適的就醫環境，聯想到以藝術結合光電的方式，美化醫院外觀，讓調性感覺較冷的醫院增加溫暖的氛圍。

黃順賢說，這個空間命名為「奇藝光廊」，由於台南溪北地區有農村風情，因此精選奇美博物館中收藏的「成收割忙」、「拾穗」、「拾穗婦女」、「收稼者」、「豐收」、「小鎮的節慶」、「睡蓮」、「湖畔林園」等描寫農忙及自然景象的畫作，以工業技術將圖像複製後，燒結在太陽能光電板上，再拼貼組合成外牆一部分，就成了藝文空間。

院方表示，這面外牆不只美觀，還能發電，設置在醫院西面的宿舍大樓，午後的陽光照在上面還能發電，雖然因為圖像的緣故，發電的功率僅有素面電板的8成，但已經足夠供給夜間投射燈電量，白天、夜晚都能看到這些畫作。