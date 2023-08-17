改建等了13年...斗六最古老寺廟「真一寺」終於跨出新步伐

雲林縣斗六市現存最古老的寺廟真一寺有87年歷史，經搶救保留後登錄縣定古蹟，但建築體破損、漏水，屋頂多處腐蝕坍塌，廟方只好加蓋鋼棚架保護，歷經13年進行調查研究修復再利用計畫，今獲中央核定修繕，總工程經費1億650萬元，其中政府補助9052萬多元，自籌款由董監事會出資，預計2026年完成修復，董事長程重勳哽咽說「終於等到這一天」。

真一寺原稱真一堂，早期是龍華教齋堂，主祀觀世音菩薩，後遷至現址隸為先天教，廟宇建築已有87年歷史，歷經數次整建，廟內仍保留許多剪黏、木雕、彩繪及書畫等傳統建築工藝及現今少見的傳統齋堂，可見證兩派齋教系統混合的歷史發展。

13年前廟方原決定拆除重建，文史工作者得知後呼救保留，隔年縣府公告為縣定古蹟，但因建築體多處老舊失修，權衡之下，廟方在前、中殿及左右廂房上方搭設鋼棚架保護，各界雖疾呼修繕，惟因行政程序、調查研究等工作延宕至今，終於傳出新進度。

縣府文化觀光處今天在真一寺舉辦工程說明會，「用最少的破壞，做最精緻的修補」，包括前殿局部拆解、保留重要樣貌，中殿梁柱修繕，剪黏、交趾陶全面翻修，彩繪則請工藝匠師優先做色度飽和。

程重勳說，真一寺是斗六地區歷史悠久且具重要地位的信仰中心，廟方歷經排斥反彈期、磨合期，等待多年終於迎來建築修繕工程，修復後的新面貌指日可待，未來也會適度開放場地供公共參觀使用。