台南將投入2.6億元 逐年檢查修繕老舊箱涵

全台偶爾出現路面坑洞事件，台南市政府今天宣布將投入新台幣2億6000萬元，逐年檢查及修繕老舊箱涵及管線，確保行車安全。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南日前出現路面坑洞，研判是雨水下水道管線（俗稱箱涵）老舊破損導致下陷。新竹縣今年也發生建案基地鄰近道路發生汽車掉入坑洞事件，初判是工地長期抽取地下水及原路基回填不實等。

市府水利局長邱忠川表示，台南市地底埋設近1300公里管線，其中雨水下水道管線約738公里，污水下水道管線約550公里，市府數年來陸續投入5億7500萬元維護，如今將再逐年編列2億6000萬元檢查修繕老舊箱涵及管線。

水利局民國108年調查台南19個行政區雨水下水道管線，由各區公所修繕老舊箱涵，急迫性且經費較高案件由水利局優先完成及逐月追蹤。

台南近期豪大雨，水利局及各區公所持續辦理箱涵開孔檢查，加派人力巡視路面，若評估有安全疑慮就開挖修復。

在污水下水道方面，水利局103年起計畫性檢視污水下水道系統，如今檢視管線長度約290公里，明年將編列5000萬元檢視修繕，延長管線壽命。