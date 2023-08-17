台南東門陸橋將開放機車行駛 永大陸橋「這原因」不行

配合鐵路地下化工程，南市東門陸橋在封閉施工8個月後，將在8月31日恢復通行，最重大的改變是機車地下道永久封閉，機車可直接上橋行駛不必繞道；有民眾說，交通局不是說汽機車不分流會有危險？現在怎麼又不危險了？機車族也盼永大陸橋已繞路20年，也能一併檢討開放機車上陸橋，但交通局說明，東門陸橋禁行大型車，永大陸橋因路寬不足且大型車輛多，基於安全考量尚無開放機車上陸橋作法。

配合鐵路地下化工程，東門陸橋封閉約8個月，預計8月31日東門陸橋將恢復通行，交通局一併公告，機車地下道位於鐵路地下化隧道範圍永久封閉，所以開放機車通行東門陸橋，但受限橋樑現地條件及提升汽(機)車行駛安全，故禁止大客車、5噸以上大貨車行駛，交通局提醒大型車輛依預告改道標誌提前改道確保交通安全及順暢。

交通局指出，東門陸橋及機車地下道為東西向重要連絡幹道，來往車流以汽機車為主，以往汽車、大型車、機車分流陸橋、地下道，沒有併行問題，現因機車地下道位處地下化隧道範圍需永久封閉，所以必須開放機車通行陸橋，考量東門陸橋單向車道寬度僅約3.6公尺，大型車輛在轉彎及行進需要較大的車道空間，且易與機車併行，稍有不慎易發生因內輪差視角問題將機車捲入大型車車底的交通事故。

交通局說，東門陸橋恢復通行後僅開放汽機車通行，禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛，並增設3公尺限高門架提醒，建議高度3公尺以上大型車輛可改道東寧路、青年路、府連路、中華東路等道路，各主要替代道路沿線皆設置改道標誌來指引。

交通局提醒用路人，恢復通行後的東門陸橋將是小汽車與機車混合行駛車道，除請駕駛人特別注意併行的安全性外，陸橋往西方向下橋匝道係以車行方向分流，也就是下橋要右轉往北門路汽(機)車靠右行駛外側車道，要進入圓環往民權、府前、大同路方向的汽(機)車靠左行駛內側車道。

民眾肯定東門陸橋開放機車行駛，但也質疑交通局先前以汽機車混道有危險的說法，是「巴掌呼的交通局變麵龜」；機車族指出，跨越鐵道連通永康區永大路與台1線的永大陸橋禁行機車，20多年來需繞行其他平面道路，因機車流量大，多年來請命機車行駛陸橋或地下人行道不必再繞路。