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雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

非法棄置場火警燒出問題 南市議員批快成「垃圾之都」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市目前非法廢棄物堆置場仍有162處，市議員要求相關單位拿出辦法，否則快成「垃圾之都」。記者莊曜聰／攝影
南市目前非法廢棄物堆置場仍有162處，市議員要求相關單位拿出辦法，否則快成「垃圾之都」。記者莊曜聰／攝影

台南市官田區南廍里木材暫置場、安南區海西里的堆置場7月間都發生火警，前者延燒18天才完全熄滅，市府今在議會專案報告，兩案失火前都已查獲非法函送檢方偵辦，火災後依空汙開罰百萬元，環保局列管的類似場址全市還有162處。

南市議員重砲開轟，市府處理慢半拍，應把期程排出來，針對源頭如清運公司等也該開罰，否則外縣市的廢棄物跑到台南來，快成垃圾之都；市長黃偉哲表示會嚴格處理，會在法律許可範圍做到極致。

官田、安南區堆置場發生火警，消防局動員大量人力灌救，曠日費時也激起民怨，市議員李中岑說，安南區火場周邊民眾因身體不適送醫、養雞場也有雞隻死亡，這些損失該找誰要？林燕祝表示，不只地主、行為人，載送廢棄物的貨車、司機及所屬公司也應該開罰，穎艾達利更痛批市府處理態度是「睜一眼避一眼」。

南市環保局指出，查獲安南區堆置場後，依廢清法開罰、要求限期改善並函送台南地檢偵辦，當事人均置之不理，去年12月移送強制執行，累積罰金及相關清運費用高達8406萬元，官田區堆置場今年5月已函送台南地檢偵辦，目前依空汙法、農發條例、區劃法裁罰共246萬元，而類似的違法堆置場，全市目前還有162處。

多位議員質疑，要不是一把火燒出問題，沒想到全市竟然有那麼多非法堆置場，儼然就是不定時炸彈，且市府掩埋場也有類似問題，市府等相關單位應拿出辦法，看是要封場、清場，或者是設置焚化爐、掩埋場解決去化問題，不然真的會變成「垃圾之都」。

環保局表示，近年來環保署、環保局成立專案小組稽查，查獲非法堆置場地點多為違法使用的農地，以營建廢棄物、爐碴、木材為大宗，依法開罰並要求限期改善，改正者解除列管，情節重大者移送法辦，目前已經從2020年時的210處下降到162處，未來將加強查察，市府所屬掩埋場也設置監視器、熱源感知器，監控狀況避免火警發生。

南市兩處廢棄物堆置場7月發生火警也燒出非法堆置場問題。圖／消防局提供
南市兩處廢棄物堆置場7月發生火警也燒出非法堆置場問題。圖／消防局提供
南市兩處廢棄物堆置場7月發生火警也燒出非法堆置場問題。圖／消防局提供
南市兩處廢棄物堆置場7月發生火警也燒出非法堆置場問題。圖／消防局提供

台南 廢棄物 火災

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