非法棄置場火警燒出問題 南市議員批快成「垃圾之都」

台南市官田區南廍里木材暫置場、安南區海西里的堆置場7月間都發生火警，前者延燒18天才完全熄滅，市府今在議會專案報告，兩案失火前都已查獲非法函送檢方偵辦，火災後依空汙開罰百萬元，環保局列管的類似場址全市還有162處。

南市議員重砲開轟，市府處理慢半拍，應把期程排出來，針對源頭如清運公司等也該開罰，否則外縣市的廢棄物跑到台南來，快成垃圾之都；市長黃偉哲表示會嚴格處理，會在法律許可範圍做到極致。

官田、安南區堆置場發生火警，消防局動員大量人力灌救，曠日費時也激起民怨，市議員李中岑說，安南區火場周邊民眾因身體不適送醫、養雞場也有雞隻死亡，這些損失該找誰要？林燕祝表示，不只地主、行為人，載送廢棄物的貨車、司機及所屬公司也應該開罰，穎艾達利更痛批市府處理態度是「睜一眼避一眼」。

南市環保局指出，查獲安南區堆置場後，依廢清法開罰、要求限期改善並函送台南地檢偵辦，當事人均置之不理，去年12月移送強制執行，累積罰金及相關清運費用高達8406萬元，官田區堆置場今年5月已函送台南地檢偵辦，目前依空汙法、農發條例、區劃法裁罰共246萬元，而類似的違法堆置場，全市目前還有162處。

多位議員質疑，要不是一把火燒出問題，沒想到全市竟然有那麼多非法堆置場，儼然就是不定時炸彈，且市府掩埋場也有類似問題，市府等相關單位應拿出辦法，看是要封場、清場，或者是設置焚化爐、掩埋場解決去化問題，不然真的會變成「垃圾之都」。