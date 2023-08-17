嘉義文化路夜市特殊生態 消失的白鶺鴒群又回來了
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路夜市特殊生態景觀，在夜市電桿地下化，郵局施工整修後，5月間逛夜市民眾發現白鶺鴒群消失，隔3個多月，昨晚民眾發現鳥群又回來棲息樹上，雖然鳥族群不像過去站滿枝頭，讓鳥友、遊客興奮。
「太好了！鳥群又回來報到！」長期觀察守護的嘉義洪雅文化協會理事長余國信說，上次鳥群會消失，疑天熱造成，擔心夜市特殊生態景就此絕跡。「夜市人聲鼎沸，人鳥卻相處和諧」余國信說，白鶺鴒家面臨不保，久久上演一次，2010、2013年、2018年都曾發生郵局修剪樹，經他與保育人士搶救，郵局停工才保住白鶺鴒的家，文化路夜市數百隻白鶺鴒棲息郵局前小葉欖仁樹，常吸引許多遊客慕名觀看，這次消失3個多月疑為天候因素。
夜市白鶺鴒群為何消失又回來？嘉縣野鳥學會前理事長謝世達說，鳥是生態環境指標，白鶺鴒長期夜棲文化路夜市樹上，鳥群受棲息環境改變干擾，夜市電桿地下化，郵局整修，讓鳥群另擇適合棲地，會重返是繁殖季結束，集體夜棲行為逐漸開始，秋冬是白鶺鴒夜棲行為的高峰期。
白鶺鴒外觀看起來高雅脫俗，身長約10多公分，特徵是白淨臉頰又圍著黑色圍巾，全身羽毛顏色黑白相間、對比明顯，以昆蟲為主食，鶺鴒科鳥類飛行時會拍幾下翅膀後將翅膀收起來，等身體下降到某程度再繼續拍翅讓身體上升，飛行路線看起來像波浪，邊飛邊發出「唧唧、唧唧」清亮叫聲，停棲時喜歡不停擺動尾羽。
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