北基隆、南虎尾來了　虎尾中元祭今開跑　

素有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林虎尾中元祭活動開跑，今天舉辦七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式，雲林縣長張麗善表示，縣府將協助公所，朝向將虎尾中元文化祭列入成為無形文化資產目標進行，成就受政府和國家認定的中元民俗活動。

虎尾中元節今天舉辦七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式，由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、縣府文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕、縣議員黃美瑤、張維心、虎尾代表會主席林嘉弘、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、七大普渡區會長、廣雲宮主委一同為虎尾中元文化祭揭開序幕。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，虎尾中元祭自民國88年起由地方社團發起，並推出7大普渡區「一區一特色」，表達慈悲感恩傳統，是國內最具傳統與熱鬧的中元節活動之一，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

縣長張麗善指出，雲林縣是宗教大縣，虎尾鎮公所以非常活潑的方式將中元普渡活動與地方特色、產業結合，期盼到訪虎尾的民眾都能了解、體驗虎尾的地方特色，縣政府也會協助公所，朝向將虎尾中元文化祭列入成為無形文化資產目標進行。

今年虎尾鎮公所籌備一系列的鬼月活動，有七夕情人節演唱會，虎尾圓環霹靂布袋戲「素還真」燈光秀、「神鬼交瘋趣味競賽」、「搖滾水夏祭」、「虎哩chill一夏音樂晚會」、恐怖驚悚密室逃脫等精彩活動。