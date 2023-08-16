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溫室新法寶「暗管」排水可增加產量 中央補助半價裝設

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣青農張耿赫推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青農張耿赫推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影

嘉義縣近年推動智慧農業，縣府成立國本學堂帶領農民創新，縣長翁章梁今到食安大樓參加成果展。青農張耿赫展示智慧農業法寶「暗管」，透過每個田溝埋設，可改善溫室土壤養分過剩，並提升農作物產量。農業處說，中央今年補助半額裝設，需上課才能申請。

張耿赫說，肥料有氮、磷、鉀等多種營養元素，溫室土壤缺乏雨水沖刷，若長期種植相同作物，易有幾種較不被吸收的養分殘留土壤，影響下次施肥植物吸收養分，導致產量逐年下降，要解決問題，可在每條田溝都埋入「暗管」排水，澆灌時就能帶走土壤有機鹽類。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，土壤肥分過高時，會導致農作物無法吸收肥料，農民若以為肥料不夠，又施加更多肥料，既造成土壤負擔，也無法讓農作物成長，其實只要改善土壤環境，即便下一點肥料，農作物就能長得很好。

李秋瑩也說，嘉義縣2021年補助埋設，隔年起爭取中央補助，已有8.59公頃農地埋設暗管，埋設深度約50至80公分，需埋在地下水上方，不同田區因地制宜。中央今年補助埋設暗管一半費用，需要上課才能申請補助，9月15日早上9點將在太保市農會5樓開課。

張耿赫強調，暗管排水有別於一般農民認知中的傳統暗管，傳統暗管只在溫室四邊布建有利排水，但新式暗管需在溫室內每條田溝都設置，並向下挖至土壤地下水上方，讓土壤空隙加大更能吸收肥料，有助自動化農業發展，盼積極推廣。

台南區農業改良場指出，淺層暗管可達到快速排水效果，能提升土壤通氣性，增加農作物產量。結合暗管、生物碳及養液滴管等綜合在太保市溫室實測，溫室小黃瓜增產明顯，平均每分地產量每期9.64公噸，產量較往年同期增加74%。

嘉義縣政府推動國本學堂培育農業人才，縣長翁章梁（中）今參加成果發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府推動國本學堂培育農業人才，縣長翁章梁（中）今參加成果發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青農張耿赫（右）推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青農張耿赫（右）推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青農張耿赫推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影
嘉義縣青農張耿赫推動暗管排水，可降低土壤有機鹽分，有助施肥吸收並提高產量。記者黃于凡／攝影

農民 嘉義 地下水 翁章梁

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