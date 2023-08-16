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影／逾2公尺巨大火雞創意供品超吸睛 嘉義城隍廟鬼月開普

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天開鬼門，國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，結合各界推出多項創意供品，呼應嘉義火雞肉飯故鄉，以聚酯纖維材料製作高達220公分「嘉喻火雞」雕像，還有百隻煮熟火雞供品吸睛。記者魯永明／攝影
今天開鬼門，國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，結合各界推出多項創意供品，呼應嘉義火雞肉飯故鄉，以聚酯纖維材料製作高達220公分「嘉喻火雞」雕像，還有百隻煮熟火雞供品吸睛。記者魯永明／攝影

今天民俗開鬼門，嘉義市中元節慶有「輪普」習俗，國定古蹟嘉義城隍廟下午1點在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品，呼應嘉義火雞肉飯故鄉，以聚酯纖維材料，製作高達220公分「嘉喻火雞」雕像，還有百隻煮熟火雞供品吸睛，讓信眾驚豔，拿手機打卡拍照。

市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川及多位議員等來賓，共同焚香祭拜城隍爺、好兄弟，城隍廟建廟300餘年，每年農曆7月中元祭典按古禮，從農曆6月28日到開鬼門，城隍開恩全嘉開普，從起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普，完整普度儀式是珍貴無形文化資產。

廟方以聚酯纖維製作220公分高火雞塑像「嘉喻火雞」，搭配中華民國養火雞協會贊助100隻火雞擺成創意供品；安順水果行敬獻用當季水果布置成的「觀音普化」；還有「虱目魚龍」長18公尺寬3公尺米龍身造型，全由虱目魚身創作；「鯉躍龍門」由香腸、青菜、魷魚等塑造；「麒麟獻瑞」是巧克力及薑藝術供品；「鴻兔大展」選用1680盒「時來運轉長壽餅禮盒」組合而成。

城隍廟結合傳統民俗信仰及藝術創新，營造在地特色宗教文化資源，推動宗教觀光。城隍廟中元普度大法會由張天師第64代傳人張澤丕道長，主持普度科儀，讓亡魂轉生善道，讓參加法會亡魂和陽世報恩人，能夠得到普渡功德及福報。

今天到廟參加開香前500人，由養火雞協會贊助送火雞肉飯100元兌換券，廟方另加碼送城隍長壽餅禮盒兌換券500張，吸引信眾大排長龍領取。賴永川說，為期4天「城隍開恩全嘉開普」起鼓，通知「好兄弟」鬼門開啟好消息，豎燈篙，夜間點亮燈火導引「好兄弟」，牛稠溪放水燈，淨爐除穢，今天鬼門開開普儀式，展開各里輪普。

嘉義市長黃敏惠（右三）、城隍廟董事長賴永川（右二）及多位議員等來賓，共同焚香祭拜城隍爺、好兄弟。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）、城隍廟董事長賴永川（右二）及多位議員等來賓，共同焚香祭拜城隍爺、好兄弟。記者魯永明／攝影
「虱目魚龍」長18公尺寬3公尺米龍身造型，全由虱目魚身創作。記者魯永明／攝影
「虱目魚龍」長18公尺寬3公尺米龍身造型，全由虱目魚身創作。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品。記者魯永明／攝影
今天到城隍廟參加開香前500人，由養火雞協會贊助送火雞肉飯100元兌換券，廟方另加碼送城隍長壽餅禮盒兌換券500張，吸引信眾大排長龍領取。記者魯永明／攝影
今天到城隍廟參加開香前500人，由養火雞協會贊助送火雞肉飯100元兌換券，廟方另加碼送城隍長壽餅禮盒兌換券500張，吸引信眾大排長龍領取。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品。記者魯永明／攝影
國定古蹟嘉義城隍廟下午在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品。記者魯永明／攝影
「虱目魚龍」長18公尺寬3公尺米龍身造型，全由虱目魚身創作。記者魯永明／攝影
「虱目魚龍」長18公尺寬3公尺米龍身造型，全由虱目魚身創作。記者魯永明／攝影

城隍廟 普度 火雞肉飯 嘉義

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