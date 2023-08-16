國際滑輪溜冰賽台南奪金抱銀 黃偉哲：將建更多溜冰場

台南選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽成績亮眼，27名選手共奪得5金1銀1銅，市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌嘉勉。市議員現場爭取興建更多滑輪溜冰場，黃偉哲除承諾並表示，希望未來親子玩樂和專業競爭的溜冰場能分開，提供選手更好的練習場所。

市長黃偉哲頒獎時開心台南選手能在滑輪溜冰曲棍球等國際賽事上大放異彩，他說，自滑輪溜冰國手楊合貞取得優異成績後，台南陸續有許多優秀選手出現，感謝選手與教練努力為台灣爭光，希望選手們接下來都有更好的表現。

市議員盧崑福、蔡宗豪、沈震東也出席頒獎典禮，並向黃市長爭取興建更多滑輪溜冰場，黃偉哲也大方承諾，未來在硬體方面，將努力興建更多符合國際規格的滑輪溜冰場；軟體方面，對於師資及選手的培訓也會下更多的功夫，提升營養及培訓經費，並爭取將滑輪溜冰列入正式比賽項目，讓選手、家長及教練都能放心投入訓練及比賽，厚植台灣滑輪溜冰的實力。

體育局表示，最進台南選手分別奪下2023美國NARCH加州直排輪曲棍球賽10歲組冠軍與成人組冠軍，澳門雪屐總會40周年國際邀請賽並排輪曲棍球U14 冠軍、並排輪曲棍球U19季軍、直排輪曲棍球U14 冠軍、直排輪曲棍球U19冠軍，2023穆棱湖盃單排輪滑球邀請賽12歲組亞軍，這些都是國際滑輪溜冰曲棍球特色賽事，27名選手獲得5金1銀1銅，成績相當耀眼。