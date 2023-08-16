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台南選手國際曲棍球奪佳績 黃偉哲允強化硬軟體

中央社／ 台南16日電
黃偉哲表揚國際滑輪溜冰曲棍球賽台南選手 台南27名選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽，共奪得5金1銀1銅，台南市長黃偉哲（後排左6）16日頒發「台南之光」獎牌表揚。（台南市政府提供）
黃偉哲表揚國際滑輪溜冰曲棍球賽台南選手 台南27名選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽，共奪得5金1銀1銅，台南市長黃偉哲（後排左6）16日頒發「台南之光」獎牌表揚。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌，表揚27名國際滑輪溜冰曲棍球賽績優選手，且承諾強化軟硬體設施，以期厚植實力再創佳績。

台南27名選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽大放異彩，共奪得5金1銀1銅，黃偉哲今天出席頒獎典禮，頒發「台南之光」獎牌表揚，並感謝長期培育基層選手的教練，共享榮耀喜悅。

黃偉哲承諾將興建更多符合國際規格的滑輪溜冰場等硬體設備，且對師資及選手培訓等軟體下更多功夫，提升營養及培訓經費，爭取將滑輪溜冰列入正式比賽項目，

讓選手、家長及教練都能放心投入訓練及比賽，厚植台灣滑輪溜冰實力。

滑輪溜冰曲棍球為台南傳統優勢運動，台南市體育局也規劃承辦民國114年全中運時列為選辦項目。依體育局資料，台南選手分別奪下2023美國NARCH加州直排輪曲棍球賽10歲組冠軍及成人組冠軍；2023穆棱湖盃單排輪滑球邀請賽12歲組亞軍。

澳門雪屐總會40週年國際邀請賽並排輪曲棍球U14冠軍、並排輪曲棍球U19季軍、直排輪曲棍球U14冠軍、直排輪曲棍球U19冠軍，都是國際滑輪溜冰曲棍球賽事。

台南選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽成績亮眼，27名選手共奪得5金1銀1銅，市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌嘉勉。 聯合報系資料照／記者鄭惠仁攝影
台南選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽成績亮眼，27名選手共奪得5金1銀1銅，市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌嘉勉。 聯合報系資料照／記者鄭惠仁攝影

黃偉哲 體育 曲棍球

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