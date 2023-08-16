開鬼門 民雄鬼屋求售年餘未成交 房仲：可以議價

今天農曆開鬼門，嘉義縣民雄鄉「劉家古厝」，二戰後人去樓空，靈異傳言不斷，成為全台聞名四大鬼屋之一，變成觀光景點，鬼電影拍片現場，嘉義市有房仲業與多名地主溝通，整合千坪農建地含建物，去年開價每坪6.8萬元，合計6875萬元出售，吸引買家洽詢，但至今年餘未成交，房仲業說，有意購買可以議價。

住商檜意村加盟店吳姓房仲業，2022年7月16日公告出售民雄鬼屋（劉氏古厝），總價6875萬，地坪約1000坪，單價每坪6.8萬元，鬼屋超高話題成旅遊景點，適合結合歷史文創產業，原先只售部分土地沒房子，現在整筆連同房子出售！吳姓房仲業者說，有人詢問未成交，有意購買者可以議價。

民雄鬼屋建於1929年，二戰後無人居住，劉家後代委託仲介土地出售土地建物，至今1年多未售出，當地民眾說，鬼屋雖成為景點，但是否有開發利益，就要看承購者如何規畫？有人認為，靈異傳說陰影難消除，投下龐大資金開發，能否獲利難說。

嘉縣文化觀光局簡介，劉家古厝位在民雄鄉義檢山墳場附近，建於1929年，古厝是三層樓巴洛克式風格建築，紅磚砌牆，華麗典雅，日治時期遭美軍掃射，二戰後供士兵居住，軍隊撤走沒水沒電，沒人居住，部隊居住期間，偶爾傳出槍聲，有人說是阿兵哥思鄉想不開尋短，鬼屋之說不脛而走。