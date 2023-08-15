虎尾設立「女創力基地」 提供女性創業身心療癒平台

雲林縣府在虎尾鎮綜合社會福利館設立婦女服務據點「女創力基地」，運用公益彩券盈餘分配款補助催生這座屬於女性創意、支持陪伴、充權的「女創力基地」，期待透過服務方案與實體空間的軟硬體相互交織下，讓女性都能備感呵護，走出屬於自己的第二人生。

副縣長謝淑亞指出，雲林有超過32萬名女性，縣府積極推動婦女保護與福利，去年性平考核獲「金馨獎」甲等及「性平故事獎」，在守護婦幼家庭的社會安全網更獲「強化社會安全網績效考核」全國第一名。

謝淑亞強調，雲林是農業大縣，許多傳統女性不重視自已的身心狀態，遇狀況也不懂如何抒發，因此近年參照國際CEDAW公約致力於提供專業、心理、情感的支持，鼓勵女性在各領域大展創意潛能，發揮所長，並創造溫馨友善空間，培養新技能增加就業，為縮短女性就業斷層及舒緩身心壓力有所幫助。

社會處長林文志也說，去年縣府在斗六婦女福利服務中心建置「歲月療天室」，讓中高齡婦女可獲身心療癒，今天更在虎尾綜合社會福利館啟動「女創力基地」，有別於一般職業訓練，進一步關注中高齡女性的身心健康，將辦理各種課程及活動，引導創業動力，結合工會培力，提供職人業師，讓創業更順利，搭配櫃位讓她們的商品進駐展售，提升曝光度，增加銷售力。