快訊

學生好失望...今年大學分發入學沒出現「1現象」 老師：已恢復指考樣態

日職／王柏融時隔319天重登火腿一軍 隊友玉井大翔相見歡

新北情侶爭吵變砍人 女友胸口中刀噴血…乾兒子奪刀也遭劃傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎尾設立「女創力基地」 提供女性創業身心療癒平台

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣女創力基地啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，並提供櫃位平台，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣女創力基地啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，並提供櫃位平台，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府在虎尾鎮綜合社會福利館設立婦女服務據點「女創力基地」，運用公益彩券盈餘分配款補助催生這座屬於女性創意、支持陪伴、充權的「女創力基地」，期待透過服務方案與實體空間的軟硬體相互交織下，讓女性都能備感呵護，走出屬於自己的第二人生。

副縣長謝淑亞指出，雲林有超過32萬名女性，縣府積極推動婦女保護與福利，去年性平考核獲「金馨獎」甲等及「性平故事獎」，在守護婦幼家庭的社會安全網更獲「強化社會安全網績效考核」全國第一名。

謝淑亞強調，雲林是農業大縣，許多傳統女性不重視自已的身心狀態，遇狀況也不懂如何抒發，因此近年參照國際CEDAW公約致力於提供專業、心理、情感的支持，鼓勵女性在各領域大展創意潛能，發揮所長，並創造溫馨友善空間，培養新技能增加就業，為縮短女性就業斷層及舒緩身心壓力有所幫助。

社會處長林文志也說，去年縣府在斗六婦女福利服務中心建置「歲月療天室」，讓中高齡婦女可獲身心療癒，今天更在虎尾綜合社會福利館啟動「女創力基地」，有別於一般職業訓練，進一步關注中高齡女性的身心健康，將辦理各種課程及活動，引導創業動力，結合工會培力，提供職人業師，讓創業更順利，搭配櫃位讓她們的商品進駐展售，提升曝光度，增加銷售力。

今天基地啟動儀式由副縣長謝淑亞主持，台灣心境探索學會理事長彭仁虹及雲林各婦女團體參加，期許女性透過基地平台，發現自己的價值與權力，找到人生第二春。

雲林縣女創力基地啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，並提供櫃位平台，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣女創力基地啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，並提供櫃位平台，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾鎮綜合社會福利館建置「女創力基地」今天啟動後，每周一到五開放，假日機動開放，社會處長林文志說明基地功能。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾鎮綜合社會福利館建置「女創力基地」今天啟動後，每周一到五開放，假日機動開放，社會處長林文志說明基地功能。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾綜合社會福利館建置「女創力基地」今天啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府在虎尾綜合社會福利館建置「女創力基地」今天啟動，透過各種課程及活動，深入了解婦女的需求，引導創業動力。記者蔡維斌／攝影

雲林 謝淑亞

延伸閱讀

雲林國際偶戲節9月將登場 萬花筒主視覺搶先公布

雲林第一處街頭藝人展演平台要收費 理事長：可能要倒貼

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

雲林斗南凌晨老舊平房火警 20歲女、5歲男童不治

相關新聞

扯！82名遊客闖阿里山林鐵軌道 反問「沒通知不能走」

82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員開立勸導單，男遊客竟反問警方及林鐵人員「不能...

雲林國際偶戲節9月將登場 萬花筒主視覺搶先公布

2023雲林國際偶戲節將於9月24日至10月14日登場，有大小金掌獎比賽、及各式戲臺拚場演出等活動，雲林縣政府公布今年偶...

吳鳳紀念園區BOT流標 嘉縣公共造產基金連年虧損3千萬

嘉義縣公共造產基金連年虧損，今年唯一項目吳鳳紀念園區再短絀3047萬元，議員蔡奇璋今在議會臨時會表示，園區多次招商流標，...

爭霸舞林決戰府城！全運會台南軟身起舞 獎金31萬

「Tainan Bboy City 爭霸舞林，決戰府城」將於10月1日在台南新光三越新天地小西門廣場舉辦，報名即日起至9...

嘉縣再爆2登革熱NS1陽性 縣府祭出500元禮券確診都可領

嘉義縣累積5例登革熱確診病例，今天再爆2例登革熱快篩陽性，同住大林鎮且都有古坑工作足跡。縣府衛生局今啟動疫調，也到家戶內...

雲林第一處街頭藝人展演平台要收費 理事長：可能要倒貼

雲林縣虎尾糖廠同心公園內一處可供街頭藝人展演的平台傳出要收費，引起議論，雲林縣目前共有28處街頭藝人展演場域，提供展演皆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦