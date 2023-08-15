爭霸舞林決戰府城！全運會台南軟身起舞 獎金31萬
「Tainan Bboy City 爭霸舞林，決戰府城」將於10月1日在台南新光三越新天地小西門廣場舉辦，報名即日起至9月20日截止，賽制分Breaking Solo Battle、All Style一對一 Battle、 U18排舞賽，總獎金31萬元，市長黃偉哲邀請全國街舞菁英踴躍報名來挑戰。
台南市體育局表示，此項活動由南市府與上報、台灣街舞文化推廣協會共同主辦，旨在推廣城市文化，激發青少年對於街舞運動的熱愛與參與熱情，讓來自不同舞蹈領域的優秀舞者齊聚台南跨界交流，促進南市舞蹈藝術的發展，也為今年10月全國運動會暖身起舞，並安排舞賽冠軍隊伍在全國運動會市民之夜演出。
體育局長陳良乾說，賽事匯集全國舞壇的重量級人物擔任評審，包括參加過『這！就是街舞3』易烊千璽戰隊的淋雨、知名台南在地街舞教室OA Studio主理人小慶老師 、獲得知名街舞比賽『World of Dance』 全世界第6名的釣妹及舒庭老師等知名大師，誠摯邀請所有熱愛街舞文化的市民及來自各地的街舞愛好者踴躍參加，共同見證這場城市文化盛事的精彩時刻，相關報名資訊請至Tainan Bboy City報名網站（https://linkbio.co/50718042zbr47）查詢。
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