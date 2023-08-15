爭霸舞林決戰府城！全運會台南軟身起舞 獎金31萬

「Tainan Bboy City 爭霸舞林，決戰府城」將於10月1日在台南新光三越新天地小西門廣場舉辦，報名即日起至9月20日截止，賽制分Breaking Solo Battle、All Style一對一 Battle、 U18排舞賽，總獎金31萬元，市長黃偉哲邀請全國街舞菁英踴躍報名來挑戰。

台南市體育局表示，此項活動由南市府與上報、台灣街舞文化推廣協會共同主辦，旨在推廣城市文化，激發青少年對於街舞運動的熱愛與參與熱情，讓來自不同舞蹈領域的優秀舞者齊聚台南跨界交流，促進南市舞蹈藝術的發展，也為今年10月全國運動會暖身起舞，並安排舞賽冠軍隊伍在全國運動會市民之夜演出。