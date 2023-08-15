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嘉縣再爆2登革熱NS1陽性 縣府祭出500元禮券確診都可領

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣累積5例登革熱確診病例，今天再爆2例登革熱快篩陽性，同住大林鎮且都有古坑工作足跡。縣府衛生局今啟動疫調，也到家戶內外化學清消，並祭出禮券鼓勵通報，若經採檢為為登革熱確診者，醫療機構、醫護人員及受檢民眾各可拿到500元禮券。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣新增2例登革熱快篩陽性案例，是住在大林鎮的同一家人，都有雲林縣古坑鄉工作足跡，提醒工作時要注意防蚊。目前中央尚未宣布是否確診，已與公所啟動疫調，並擴大化學防治清消。

縣長翁章梁表示，即日起祭出禮券鼓勵主動通報，只要民眾就醫確診登革熱陽性，每案的受檢民眾、醫療人員及醫療機構都可獲得500元禮券，強化3方通報敏感度，呼籲出現發燒、頭痛或筋骨痠痛等症狀，盡速到嘉義縣69間快篩合約診所及醫院就醫。

衛生局指出，登革熱疫情居高不下，民眾工作及生活圈與台南、雲林緊密相關，應加強防蚊措施，近來多雨，居家周邊、農田、空地、空屋常有物品堆積，積水容器易成為病媒蚊孳生溫床，應加強巡倒清刷，屢勸不聽將依法開罰最高30萬元。

嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮今傳2例登革快篩陽性，縣府今祭出500元禮券確診都可領。圖／嘉義縣政府提供

登革熱 衛生局 快篩陽性

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