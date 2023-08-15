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雲林第一處街頭藝人展演平台要收費 理事長：可能要倒貼

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮同心公園的展演平台是雲林縣第一處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮同心公園的展演平台是雲林縣第一處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾糖廠同心公園內一處可供街頭藝人展演的平台傳出要收費，引起議論，雲林縣目前共有28處街頭藝人展演場域，提供展演皆未收費，同心公園是第一處收費場域，虎尾糖廠表示，收費是為避免平台被占用，收費將沖抵電費。

虎尾糖廠針對同心公園街頭藝人展演平台改採申請收費制，演出半天收費300元、全天收費600元，有街頭藝人不滿該平台空間狹小、且無遮蔭設施，相較縣內其他展演場地皆無償提供演出，收費不太合理。

雲林縣街頭藝人協會理事長李冠旻表示，同心公園是台糖所有，想要收費也只能摸摸鼻子接受，只是會有人願意付費去演出嗎？她說，雲林縣是農業型縣市，表演打賞風氣不盛，表演一天的打賞金可能不到300元。

她指出，雲林縣的街頭藝人展演場域目前都沒有收費，其中以古坑鄉綠色隧道人潮最多，但表演一天的賞金可能也只有數百元，所以縣內街頭藝人多數都到外縣市展演較多，若場地要收費，街頭藝人可能還要倒貼。

她舉例，在淡水表演一天賞金可能上萬元，是各縣市街頭藝人最愛去的場地之一，在外縣市只有場地設備較好或附掛音響設施的私人場地才會向街頭藝人收費，其餘熱門景點也很少收費，同心公園若改收費制，街頭藝人恐怕也不會到該處表演，也不利街頭藝人發展。

虎尾糖廠經理林明峯說，同心公園以前常有藝文團體或街頭藝人不定點表演，偶有音量過大影響民眾，為改善情況以及提供優質的表演環境，今年增設表演台，為避免平台被占用，制定收費辦法，表演台提供燈光及電源，收費內容主要是電費沖抵，展演時間上下午時段各收費300元，全日收費600元，上月才開始收費，已有人申請演出。

雲林縣府文化觀光處統計，雲林街頭藝人展演場域共28處，集中在斗六、虎尾，目前皆無收費，同心公園是第一處收費場域，目前雲林縣街頭藝人有2千餘位。

雲林縣虎尾鎮同心公園的展演平台是雲林縣第一處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮同心公園的展演平台是雲林縣第一處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影

街頭藝人 雲林

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