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鬼門開蘭潭「鯉魚精抓交替」 嘉市府要扭轉民間傳說

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外。記者魯永明／攝影
明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外。記者魯永明／攝影

明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外，離奇的是每年蘭潭都傳出溺水意外，巧合令人毛骨悚然，市府在岸邊掛多處求救保護專線布條，還設置多處救生圈，嘉邑城隍廟為求平安，過去曾到場舉行掃路角（祭亡靈趕鬼），今年只在市區重要地點掃路角。

民俗專家、城隍廟前董事長葉源助說，今年廟務多，廟方不到蘭潭掃路角，只在市區重要地點掃路角，針對蘭潭「抓交替」傳說，鬼月開鬼門，盡量少靠近水邊，身上帶神明求的神符，或收驚、擲擲筊杯問神明，求平安。

地方人士說，消防局統計，蘭潭2000至2007年短短7年共發生47 起事故，42人命喪蘭潭，令人不寒而慄，鬼門打開前，蘭潭「鯉魚精抓交替」傳說， 引起地方議論，有人在臉書社群說「鯉魚精抓交替」、「「蘭潭要成為台灣十大奇景了」，有電影拍蘭潭鬼故事。

2019年蘭潭發生溺斃案，一對小情侶在岸邊聊天，開心用手對著漆黑的蘭潭，比出大愛心，豈料不久後，2人消失在監視器前，被發現時已成浮屍。

關於蘭潭「魚精傳說」，據說潭底有條巨大魚精，只要有人在蘭潭釣起一條大魚，就有可能發生溺水事件，因為被釣起的大魚是魚精的「魚兵魚將」，若是搶走魚精的手下，那就必須再抓一個人下去補缺額，這就是著名的「蘭潭抓交替」傳說。

近年，市政府努力扭轉對蘭潭刻板印象，更新美化造景藝術及姐妹亭，希望大家拋開傳說陰影。蘭潭知名「蘭潭泛月」美景，是嘉義八景之一，希望大家認識感受蘭潭的美，而不是經由傳說。

明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外。記者魯永明／攝影
明天民俗開鬼門，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，相傳只要有人釣起大魚，就會發生溺水意外。記者魯永明／攝影

蘭潭 溺水 城隍廟

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