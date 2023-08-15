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影 ／政大書城續留台南 黃偉哲：「口惠實也至」協助
一度傳出將於8月底熄燈的政大書城，業者李明輝決定繼續營業，許多民眾紛紛在網路留言力挺，台南市長黃偉哲今上午表示，感謝業者續留台南，市府也會結合民間會有更多合作機會，他也呼籲各界也能支持辛苦經營的許多獨立書店。
黃偉哲今上午出席台南鹽水武廟風貌形塑與環境整合計畫工程動土會後受訪，黃表示，業者事前有告訴他續留台南決定，台南作為台灣的「文化首都」，他代表全體市民表達熱烈歡迎，更要謝謝這段時間市府文化局長謝仕淵等人過程中不斷奔波、努力。
黃偉哲說，業者當初傳出要關門主要理由就是現實的難生存，台南身為「文化首都」，也希望市民朋友能展現對文化事業的支持，未來市府在許多文化活動舉辦也會選擇在政大書城，不論在購書或活動合作等，協助設法讓業者能在地方生存下去，這點不僅官方也要做，也會結合民間一起來，才是「口惠實也至」。
黃偉哲說，不僅是政大書城，許多獨立書店這些年經營也很辛苦，最重要的是能舉一反三，讓這些獨立書店繼續在台南生存下去。
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