「安中河」淹水夢魘再現 台南議會攻防別苗頭

台南市上周強降雨造成安南等區多處淹水，網友嘲諷「安中河」再度出現，今在市議會引發議員關切，質疑市府投入159億元治水成效。建議提高防洪保護標準。水利局表示，淹水主因驟雨超過防洪標準，「台北市也照淹」，提升牽涉過程複雜且經費龐大，恐窒礙難行，會落實都市總合治水。

市議員王家貞、黃麗招、蔡麗青等人說，安南土城地區杜蘇芮颱風時淹水，上周因西南氣流又淹，半個月兩度淹水，還被嘲諷「安中河」再現，應加強側溝清理；議員盧崑福指出，南區省躬棒球場淹水非常嚴重，主因無排水溝，要趕緊去現勘。

議員蔡宗豪說，市區府前路南美館一帶、南門路此次淹到人孔蓋噴出，要用治水預算提高防洪標準；議員蔡育輝質疑，市府有無嚴格審查道路雨水下水道有照標準做？建議提高現行的10年防洪保護標準。市議員蔡育輝也表示，新營金華路和長榮路雨水下水道，有民眾反映沒有按圖施工，「越做越小條」。

水利局長邱忠川答詢說，南市各項防洪設施保護標準道路側溝10分鐘雨量8至12毫米、雨水下水道時雨量60至70毫米、區域排水24小時雨量250至300毫米，但10日豪雨當天，安南區12小時雨量達247毫米，超過標準，雨下到台北照淹，落實總合治水。

他解釋，透過滯洪池、抽水站、濕地等設施達到「海綿城市」、強化防洪韌性。邱忠川說，人沒辦法勝天，治水當然有其限度，明年底安南區完成海東、安中抽水站完成，安南區水患會進一步改善。