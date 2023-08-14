快訊

拿下3個月後…中工放棄新北環狀線板新站土地開發案 原因曝光

國泰金董座胞兄贈與兩兒子各千張股票 市值高達9080萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「安中河」淹水夢魘再現 台南議會攻防別苗頭

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市上周強降雨多次淹水，今在議會引發議員關心，圖為市議員蔡宗豪質詢水利局長邱忠川府前路人孔蓋因大水噴出險釀禍情形。圖／取自台南市議會畫面
台南市上周強降雨多次淹水，今在議會引發議員關心，圖為市議員蔡宗豪質詢水利局長邱忠川府前路人孔蓋因大水噴出險釀禍情形。圖／取自台南市議會畫面

台南市上周強降雨造成安南等區多處淹水，網友嘲諷「安中河」再度出現，今在市議會引發議員關切，質疑市府投入159億元治水成效。建議提高防洪保護標準。水利局表示，淹水主因驟雨超過防洪標準，「台北市也照淹」，提升牽涉過程複雜且經費龐大，恐窒礙難行，會落實都市總合治水。

市議員王家貞、黃麗招、蔡麗青等人說，安南土城地區杜蘇芮颱風時淹水，上周因西南氣流又淹，半個月兩度淹水，還被嘲諷「安中河」再現，應加強側溝清理；議員盧崑福指出，南區省躬棒球場淹水非常嚴重，主因無排水溝，要趕緊去現勘。

議員蔡宗豪說，市區府前路南美館一帶、南門路此次淹到人孔蓋噴出，要用治水預算提高防洪標準；議員蔡育輝質疑，市府有無嚴格審查道路雨水下水道有照標準做？建議提高現行的10年防洪保護標準。市議員蔡育輝也表示，新營金華路和長榮路雨水下水道，有民眾反映沒有按圖施工，「越做越小條」。

水利局長邱忠川答詢說，南市各項防洪設施保護標準道路側溝10分鐘雨量8至12毫米、雨水下水道時雨量60至70毫米、區域排水24小時雨量250至300毫米，但10日豪雨當天，安南區12小時雨量達247毫米，超過標準，雨下到台北照淹，落實總合治水。

他解釋，透過滯洪池、抽水站、濕地等設施達到「海綿城市」、強化防洪韌性。邱忠川說，人沒辦法勝天，治水當然有其限度，明年底安南區完成海東、安中抽水站完成，安南區水患會進一步改善。

市議員杜素吟則力挺市府，強調多年來新豐區水患三爺宮溪、港尾溝溪，中央及地方合作整治下這次通過考驗，感謝市府團隊多年來付出。

「安中河」淹水夢魘上周再現，今在台南議會引發攻防互別苗頭。圖／取自臉書我住台南安南區
「安中河」淹水夢魘上周再現，今在台南議會引發攻防互別苗頭。圖／取自臉書我住台南安南區

議員 治水 淹水

延伸閱讀

交通部核定797萬 台南新營3路口試辦「行人及高齡友善區」

台南大東夜市案遭檢舉關說圖利 議員：請檢察官查辦

賴清德在本命區僅領先柯文哲1個百分點 藍營說原因

找到型男刺客 國民黨南市立委1選區將提名他

相關新聞

林鐵及文資處改制全名長達26字 迎接阿里山林鐵明年全線通車

配合政府改制及組織修編，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今日舉行揭牌典禮，同時增設安全管理科，專責行...

「安中河」淹水夢魘再現 台南議會攻防別苗頭

台南市上周強降雨造成安南等區多處淹水，網友嘲諷「安中河」再度出現，今在市議會引發議員關切，質疑市府投入159億元治水成效...

台南麻豆文旦將採收 今年沒大果收購原因曝

台南麻豆著名的文旦預估再10天進入採收期，目前已有部分因應農曆7月中元拜拜商機需求先行採收，市府農業局說，日前文旦生長結...

台南登革熱增59例累積1310例 台南高工遭重罰1萬5千元

台南市昨新增30例本土登革熱確診病例，今天人數再攀升，新增59例，累積1310例；衛生局加強稽查，台南高工被查獲30個積...

陳椒華指台南洋香瓜產地恐遭汙染 市府：與事實有出入

時代力量立委陳椒華今指台南北門區錦湖里種植著超高甜度的網紋洋香瓜，但近年來，農民開始擔心佳怡土石方資源回收堆置場若設在農...

安平離峰觀光公民提案票選結果出爐 投票者注意明天公布中獎名單

台南市安平區公所執行公民審議，今年推出「安平的離峰觀光」公民提案計畫，讓公民直接參與有關安平觀光發展的困境及潛力的討論及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦