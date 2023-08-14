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七股國聖燈塔方便「更便利」 洗手間及停車格終於啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國聖燈塔旁七股頂頭額沙洲特殊景觀，吸引遊客參訪觀光潛力足。記者謝進盛／攝影
國聖燈塔旁七股頂頭額沙洲特殊景觀，吸引遊客參訪觀光潛力足。記者謝進盛／攝影

遊客衝台南七股國聖燈塔更方便；交通部航管局近日完成洗手間設置及停車格劃設，化解不少遊客常年困擾如廁、停車等問題，也為多年來擾人老問題，順利跨出第一步。

台灣本島極西點的國聖燈塔，位於七股頂頭額沙洲，它的前身是曾文塔台，最早在1938年啟用，1957年重建，後因海潮侵蝕及颱風襲擊，1969年三度遷建到現址，因燈塔老舊去年一度拆除重建，去年11月重新啟用，塔高維持原來32點7公尺。

國聖燈塔是不少機車環島愛好者衝台灣四大極點比造訪地點之一，吸引不少人來朝聖，不過當地公設不足，長期以來缺乏停車位也無洗手間，讓遊客傷神，地方疾呼應速優化解決。

國聖港燈塔因腹地不足停車不易，僅靠曾文溪堤防道路約8米寬進出，交通部航管局近日完成在燈塔入口處堤防右側劃設10多席停車格，同時也在入口處設置三間洗手間，讓遊客如廁也能簡易沖洗身上砂塵。

「有總比沒有好。」從嘉義布袋來的蔡先生相當熟悉國聖燈塔，他說，燈塔北面相鄰頂頭額汕，長年積沙風化起伏，如置身在孤寂沙漠，有「台灣撒哈拉」絕美景致，雲嘉南濱海國家風景區管理處設有「極西．集希」郵筒，真的可以寄信，台南市政府觀光旅遊局另設置「極西藝術地標」，希望帶動極西觀光，但遊客切身的如廁問題讓許多人傷腦筋，有了臨時廁所，至少少了這困擾。

據知，地方也爭取設置臨時服務中心，強化服務量能，雲嘉南濱海國家風景區管理處說，受限海岸保護法一級保護區規定，受限於法令繁雜，用地取得難，持續努力突破中。

台灣本島極西七股國聖燈塔。記者謝進盛／攝影
台灣本島極西七股國聖燈塔。記者謝進盛／攝影
遊客衝七股國聖燈塔更方便 ，洗手間及停車格近日啟用。記者謝進盛／攝影
遊客衝七股國聖燈塔更方便 ，洗手間及停車格近日啟用。記者謝進盛／攝影
遊客衝七股國聖燈塔更方便 ，洗手間及停車格近日啟用。記者謝進盛／攝影
遊客衝七股國聖燈塔更方便 ，洗手間及停車格近日啟用。記者謝進盛／攝影

燈塔 國家風景區 台南

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