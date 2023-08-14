台南安南「 商60」將打造副都心房價倍漲 傳新光三越欲設店

台南市安南區今年4月的人口數已突破20萬，成為第2大行政區，3個月來再增加1千人；隨著近40公頃的北安商業區開發及沿線土地重劃陸續展開，加上未來與北外環串成便捷交通網，將成另個副都心，除了傳出新光三越欲來設店，周遭房價也陸續飆升。議員建議商業用地要集中，不要分散，吸引財團進駐開發。地政局表示，申請建照有最小面積限制，配地會滿足開發需要。

地政局指出，重劃去配給地主部分，採原位次分配，但有規定申請建造面積至少300坪以上，另市府有取得抵費地，也可滿足大商場開發。

台南市安南區長魏文貴表示，安南區近3年來除了九份子重劃區快速發展外，連接北區鄭仔寮重劃區的北安路段也看好，將打造為台南副都心。目前「商60」北安商業區正由市府辦理重劃並施工中，面積37公頃多， 明年上半年完工；加上緊鄰的草湖寮自辦重劃區，面積有47公頃多，以及李科永紀念圖書館也選在此興建；另果菜市場旁的怡中市地重劃也正進行中，整個北安路段開發是多箭齊發，也將帶來龐大商機。因此也傳出新光三越要在此設店，居民都很期待，而開發商也預估6年後會趕過永康成為最大行政區。

魏文貴說，施工中的北外環線終點是觀海橋，未來完工後，構成便捷交通網，到南科更為快速，因此沿線也陸續有建案推出，有些距離市區較遠的路段，推出大坪數透天厝，賣4、5千萬，全部銷售一空。

胡姓、陳姓房仲說商60附近臨路透天厝新屋2400萬元上下，10年前不到1千萬；公寓3房加車庫之前約4百，現在2房加車庫已喊到1千萬。住在附近的張姓老師說，好在房子買得早，以現在的收入已無力買透天厝，未來想買房子可能要看遠一點的房子。房仲說，最近來買屋的許多都是在南科工作的員工，在地的反而少。