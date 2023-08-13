風華一時的華山咖啡大街 以美學改造店面街景耳目一新

為提升古坑華山商街店家的美感，吸引觀光客入店駐足，雲林縣府推動華山咖啡大街營造計畫，透過創意手法，注入美學元素及店家特色，為店家改頭換面，成功美化了華山大街和17家商店，宛如閃耀星星重新點亮咖啡大街，縣長張麗善歡迎大家到華山商圈一遊，保證耳目一新。

迎接疫情解封的觀光人潮，在縣府輔導下，古坑華山咖啡大街最近有多家商店重整門面，原本老舊看板、招牌及雜亂街景，重新裝修整頓，可清楚展現店家特色，業者說，古坑是台灣咖啡原鄉，期待透過公私部門合作改造，讓咖啡大街重現風華。

雲林縣長張麗善指出，古坑從2003年開辦台灣咖啡節以來，掀起台灣咖啡風潮，華山大街的庭園咖啡店林立，人潮車潮門庭若市，使華山成為知名喝咖啡、賞夜景熱門景點，但隨著各各地觀光景點創新競爭，傳統的華山大街競爭力漸失，加上疫情衝擊，遊客流失。

張麗善說，近年華山咖啡大街有不少年輕人返鄉，店家也利用疫情期間改裝，縣府為重塑華山咖啡大街形象，推動「華山咖啡大街營造計畫」挹注900萬元，第一波選定17家商店，協助改造門面、優化環境。

建設處長李俊興表示，縣府委託雲林科技大學創意生活設計系協助設計、施作輔導，並由專業設計師、工班師傅施工，縣府補助經費50%、店家自付50%，透過專業設計給人煥然一新感，並展現店家特色，例如「石墩咖啡店」以大量咖啡樹設計元素與店家特色相互輝映，更吸引目光。