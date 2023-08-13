育幼院11名小勇士完成環島壯舉 麥當勞慰勞鼓勵
嘉義市修緣育幼院11名院生，昨天完成12天的環島挑戰，今天上午嘉義市議員陳家平、麥當勞加盟店長唐有建等人特地準備麥當勞餐點慰問院生，讚許11名院生完成環島壯舉。完成環島院生展示12天來傲人的成績，一黑一白的反差膚色。
參與的院生分享著訓練及環島的過程；有院生提到，這次環島挑戰活動，學習到如何用電腦各個軟體及手機APP繪製及規劃環島路線，雖然討論過程中，發生許多次的衝突，且一直修改路線規劃也令人覺得很煩，但這些都是滿滿的學習經驗。
在環島過程中，有歡笑也有淚水，沿途也看見許多風景，每次的團體討論都是在為隔日的環島路程能更順利而做的準備，這些回憶彷彿歷歷在目。感謝公益慈善基金會及社會大眾的贊助，每騎到一個地方，就會有熱心的社會大眾加油及鼓勵，也提供在餐點上的協助，有大家的幫忙，才能有圓夢的機會、完成環島夢。
修緣育幼院長李宗益表示，環島圓夢計畫由院生主動發起，計畫名稱為「環島綴忠迴」，由院生發想取名，意旨一個點「綴」夢想的機會，一段「忠」於自己所選的旅程，而「迴」有環繞、返回之意，也是代表環島之行。參與院生經歷1年的鍛鍊體能、學習單車修繕、跨縣市練騎，最後經過各個關卡的考試，評估核可後才能參加此次環島圓夢的活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言