育幼院11名小勇士完成環島壯舉 麥當勞慰勞鼓勵

嘉義市修緣育幼院11名院生，昨天完成12天的環島挑戰，今天上午嘉義市議員陳家平、麥當勞加盟店長唐有建等人特地準備麥當勞餐點慰問院生，讚許11名院生完成環島壯舉。完成環島院生展示12天來傲人的成績，一黑一白的反差膚色。

參與的院生分享著訓練及環島的過程；有院生提到，這次環島挑戰活動，學習到如何用電腦各個軟體及手機APP繪製及規劃環島路線，雖然討論過程中，發生許多次的衝突，且一直修改路線規劃也令人覺得很煩，但這些都是滿滿的學習經驗。

在環島過程中，有歡笑也有淚水，沿途也看見許多風景，每次的團體討論都是在為隔日的環島路程能更順利而做的準備，這些回憶彷彿歷歷在目。感謝公益慈善基金會及社會大眾的贊助，每騎到一個地方，就會有熱心的社會大眾加油及鼓勵，也提供在餐點上的協助，有大家的幫忙，才能有圓夢的機會、完成環島夢。