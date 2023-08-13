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育幼院11名小勇士完成環島壯舉 麥當勞慰勞鼓勵

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
院生們快樂地享用麥當勞餐點。記者李宗祐／攝影
院生們快樂地享用麥當勞餐點。記者李宗祐／攝影

嘉義市修緣育幼院11名院生，昨天完成12天的環島挑戰，今天上午嘉義市議員陳家平、麥當勞加盟店長唐有建等人特地準備麥當勞餐點慰問院生，讚許11名院生完成環島壯舉。完成環島院生展示12天來傲人的成績，一黑一白的反差膚色。

參與的院生分享著訓練及環島的過程；有院生提到，這次環島挑戰活動，學習到如何用電腦各個軟體及手機APP繪製及規劃環島路線，雖然討論過程中，發生許多次的衝突，且一直修改路線規劃也令人覺得很煩，但這些都是滿滿的學習經驗。

在環島過程中，有歡笑也有淚水，沿途也看見許多風景，每次的團體討論都是在為隔日的環島路程能更順利而做的準備，這些回憶彷彿歷歷在目。感謝公益慈善基金會及社會大眾的贊助，每騎到一個地方，就會有熱心的社會大眾加油及鼓勵，也提供在餐點上的協助，有大家的幫忙，才能有圓夢的機會、完成環島夢。

修緣育幼院長李宗益表示，環島圓夢計畫由院生主動發起，計畫名稱為「環島綴忠迴」，由院生發想取名，意旨一個點「綴」夢想的機會，一段「忠」於自己所選的旅程，而「迴」有環繞、返回之意，也是代表環島之行。參與院生經歷1年的鍛鍊體能、學習單車修繕、跨縣市練騎，最後經過各個關卡的考試，評估核可後才能參加此次環島圓夢的活動。

院生興奮地領取麥當勞。記者李宗祐／攝影
院生興奮地領取麥當勞。記者李宗祐／攝影
完成12天環島壯舉的院生展示反差極大的膚色，令市議員陳家平（右）、店長唐有建（中）感到十分不容易。記者李宗祐／攝影
完成12天環島壯舉的院生展示反差極大的膚色，令市議員陳家平（右）、店長唐有建（中）感到十分不容易。記者李宗祐／攝影
市議員陳家平（左二）、加盟店長唐有建（中）、年度最佳店員王曉筑（右二）分送麥當勞歡樂給院生，院方致贈感謝狀。記者李宗祐／攝影
市議員陳家平（左二）、加盟店長唐有建（中）、年度最佳店員王曉筑（右二）分送麥當勞歡樂給院生，院方致贈感謝狀。記者李宗祐／攝影
市議員陳家平（右）、加盟店長唐有建（中）、年度最佳店員王曉筑（左）分送麥當勞歡樂給院生。記者李宗祐／攝影
市議員陳家平（右）、加盟店長唐有建（中）、年度最佳店員王曉筑（左）分送麥當勞歡樂給院生。記者李宗祐／攝影

環島 麥當勞 嘉義

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