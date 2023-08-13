中北部孩子雲林插秧樂 古法農作滿身泥全是初體驗

雲林縣西螺農會今天舉辦親子插秧樂，吸引全國各縣市小朋友報名參加，從拜田頭到祭天插秧全依古法習俗進行，尤其用古傳統竹秧架播種，更是有趣的初體驗，即便老天傾盆大雨，大家仍冒雨插秧，體驗了「粒粒皆辛苦」的道理，縣長張麗善為小農夫打氣，小朋友則在水田裡玩起泥巴仗，滾得滿身泥水卻樂翻天。

今天遠從基隆、台北、台中約250名小朋友，一早和父母來到濁水米故鄉的雲林西螺參加這場插秧樂盛會，老農人和米專家傳授稻知識，讓孩子明白每粒米的由來及如何施作自然農法、親近土地。

全場均依古法進行，雲林縣長張麗善、西螺農會總幹事廖錦富、理事長張宗南及縣農會總幹事陳志揚等人帶領祭天拜田頭，並插上「土地公福杖」祈禱五穀豐收，同時也提供許多竹秧架、秧船等傳統插秧農具，全場大開眼界。

大人小孩踩在泥田隨著竹秧架彎腰一路後退插秧，抬頭一看眼前自己的秧苗排列整齊，體驗了「後退就是前進」的道理，頓時傾盆大雨，全身濕透卻仍冒雨推進；小朋友累了，索性在田裡追逐玩起泥巴仗，泥裡滾來水裡去，弄得滿身泥卻其樂融融。

放飯時間，農會更提供筍仔粥、飯糰及鹽粥配菜蒲蛋、土豆等古早田邊飯點，學習珍惜食物回歸樸實生活，剛從田裡上來的小朋友覺得米粥特別香甜，大口小口吃，「人和土地融合一體」台北來的陳爸爸說，這是一次最難得也最快樂而深刻的食農體驗，成為孩子暑假最美好的回憶。。