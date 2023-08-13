快訊

倒數3天鬼門開 開臺聖地三老爺宮：農曆7月「小心這件事」

六周來漲最兇！明日起汽油調漲0.6元、柴油調漲0.5元

公園成活春宮？家長拉走小孩騙有蟑螂 警方：釐清中

中北部孩子雲林插秧樂 古法農作滿身泥全是初體驗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
有的小朋友插秧後弄得滿身泥，索性在水田裡玩起打泥仗，在泥水中爬來滾去樂翻天。記者蔡維斌／攝影
有的小朋友插秧後弄得滿身泥，索性在水田裡玩起打泥仗，在泥水中爬來滾去樂翻天。記者蔡維斌／攝影

雲林縣西螺農會今天舉辦親子插秧樂，吸引全國各縣市小朋友報名參加，從拜田頭到祭天插秧全依古法習俗進行，尤其用古傳統竹秧架播種，更是有趣的初體驗，即便老天傾盆大雨，大家仍冒雨插秧，體驗了「粒粒皆辛苦」的道理，縣長張麗善為小農夫打氣，小朋友則在水田裡玩起泥巴仗，滾得滿身泥水卻樂翻天。

今天遠從基隆、台北、台中約250名小朋友，一早和父母來到濁水米故鄉的雲林西螺參加這場插秧樂盛會，老農人和米專家傳授稻知識，讓孩子明白每粒米的由來及如何施作自然農法、親近土地。

全場均依古法進行，雲林縣長張麗善、西螺農會總幹事廖錦富、理事長張宗南及縣農會總幹事陳志揚等人帶領祭天拜田頭，並插上「土地公福杖」祈禱五穀豐收，同時也提供許多竹秧架、秧船等傳統插秧農具，全場大開眼界。

大人小孩踩在泥田隨著竹秧架彎腰一路後退插秧，抬頭一看眼前自己的秧苗排列整齊，體驗了「後退就是前進」的道理，頓時傾盆大雨，全身濕透卻仍冒雨推進；小朋友累了，索性在田裡追逐玩起泥巴仗，泥裡滾來水裡去，弄得滿身泥卻其樂融融。

放飯時間，農會更提供筍仔粥、飯糰及鹽粥配菜蒲蛋、土豆等古早田邊飯點，學習珍惜食物回歸樸實生活，剛從田裡上來的小朋友覺得米粥特別香甜，大口小口吃，「人和土地融合一體」台北來的陳爸爸說，這是一次最難得也最快樂而深刻的食農體驗，成為孩子暑假最美好的回憶。。

西螺農會總幹事廖錦富帶領參觀雲林最大的稻穀乾燥中心和大糧倉，他說，農會每年收購約2萬4千公噸稻米，其中公糧約6至7千公噸，稻穀從收成、乾燥、儲存一貫化，相信大家透過實地耕作和參觀，也了解到稻穀變白米，的確是粒粒皆辛苦。

雲林縣西螺農會一場以傳統古法耕作的插秧樂，用古早的竹秧架播種，讓來自全國各地的小朋友和家長體驗特別的食農教育。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺農會一場以傳統古法耕作的插秧樂，用古早的竹秧架播種，讓來自全國各地的小朋友和家長體驗特別的食農教育。記者蔡維斌／攝影
西螺農會總幹事廖錦富（右一起）和縣農會總幹事陳志揚帶領教大家以古法插秧。記者蔡維斌／攝影
西螺農會總幹事廖錦富（右一起）和縣農會總幹事陳志揚帶領教大家以古法插秧。記者蔡維斌／攝影
西螺農會特還準備早年插秧耕作的「田邊飯點」鹽粥配菜蒲蛋和土豆，供大家品嘗，體驗早年的農村生活。記者蔡維斌／攝影
西螺農會特還準備早年插秧耕作的「田邊飯點」鹽粥配菜蒲蛋和土豆，供大家品嘗，體驗早年的農村生活。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺農會一場以傳統古法耕作的插秧樂，用古早的竹秧架播種，讓來自全國各地的小朋友和家長體驗特別的食農教育。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺農會一場以傳統古法耕作的插秧樂，用古早的竹秧架播種，讓來自全國各地的小朋友和家長體驗特別的食農教育。記者蔡維斌／攝影

農會 雲林 張麗善

延伸閱讀

影／侯友宜與張榮味何時見？ 張麗善：會啦！總有一天一定會見

笑稱一生專抓「大尾流氓」卻抓不到雲林鱸鰻 侯友宜一句話引哄堂大笑

侯友宜曝與張麗善談話內容 會見張榮味？他這樣解釋

侯友宜與張麗善共進早餐 首站拜關公藍議員僅一人陪同

相關新聞

百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

嘉義城隍廟「城隍開恩 全嘉開普」將於8月16日（農曆7月1日）由嘉義市長黃敏惠開香普度，廟方宣布今年到廟作陪參加開香者，...

育幼院11名小勇士完成環島壯舉 麥當勞慰勞鼓勵

嘉義市修緣育幼院11名院生，昨天完成12天的環島挑戰，今天上午嘉義市議員陳家平、麥當勞加盟店長唐有建等人特地準備麥當勞餐...

中北部孩子雲林插秧樂 古法農作滿身泥全是初體驗

雲林縣西螺農會今天舉辦親子插秧樂，吸引全國各縣市小朋友報名參加，從拜田頭到祭天插秧全依古法習俗進行，尤其用古傳統竹秧架播...

嘉市城隍廟百隻火雞來作伴 艱巨任務盛況空前也是歷史記錄

嘉義市城隍廟將於8月16日（農曆7月1日）開香普度，當天不但有500份免費百元雞肉飯券及500份長壽餅兌換券，廟方並精心...

3年遊客破百萬人次卻美中不足 台南山上博物館喜迎它

台南山上花園水道博物館，開園3年多至今入園人次已逼近180萬，替過去缺乏觀光人潮與資源的山上區與周圍市鎮，帶來了可觀的旅...

台南登革熱病例破千擴16區 容器兌換物資2天16公噸

台南市昨天新增62例本土登革熱確診病例，累積為1223例，範圍擴及16個行政區，環保局昨起連續兩天節合公所清潔日辦理廢容...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦