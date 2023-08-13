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嘉市城隍廟百隻火雞來作伴 艱巨任務盛況空前也是歷史記錄

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
高220公分 的「嘉喩火雞」屆時搭配100隻火雞作伴勢必驚豔壯觀。圖／嘉義市政府提供
高220公分 的「嘉喩火雞」屆時搭配100隻火雞作伴勢必驚豔壯觀。圖／嘉義市政府提供

嘉義市城隍廟將於8月16日（農曆7月1日）開香普度，當天不但有500份免費百元雞肉飯券及500份長壽餅兌換券，廟方並精心規劃豐盛別緻精彩饗宴，尤其中華民國養火雞協會贊助與廟方共同以100隻火雞來作伴，任務艱巨、更是難得一見。

城隍廟總幹事葛永樂表示，當初構思要百隻火雞加入這次祭祀饗宴，找知名的「劉里長雞肉飯」幫忙，里長一聽根本是艱巨的任務，在里長找源頭火雞肉供應商、中華民國養火雞協會後，得知是為了城隍爺開香普度活動後，允諾全力幫忙才能實現。

「劉里長雞肉飯」也是民族里長劉宗源說，1隻火雞重量從15台斤到30台斤不等，平均1家火雞肉飯店家1天能賣1隻15台斤火雞，火雞肉不像豬肉、雞肉那麼多消費群眾，相對是小眾消費，一般店家每天也只能煮1隻，鍋子也就這麼大。

即使「劉里長雞肉飯」每天能銷3隻30台斤大火雞，也沒辦法供應廟方的百隻火雞。況且百隻火雞的大小差距如果太大，呈現出來也不好看。

當廟方找上劉宗源時，他直接反應「沒辦法！很困難！」，在廟方懇求下，他只好找養火雞協會幫忙，終於成案。

劉宗源說，賣火雞肉飯這麼久也沒見過百隻火雞同時出現的場景，屆時城隍廟的100隻火雞來作伴，盛況空前也是難得一見的歷史紀錄。

火雞肉飯 城隍廟 普度

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