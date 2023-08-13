影／泳渡台灣第一座水庫 800名好手齊聚虎頭埤

台南也有泳渡活動，市政府今早在虎頭埤風景區舉辦活動，廣邀全國各地鄉親一同泳渡。總共800名游泳好手齊聚，一同泳渡全程1.5公里，有民眾大呼好玩，如果有第二次還會再來。

虎頭埤是台灣第一座水庫，1846年建造的虎頭埤水庫，最初用途為灌溉用水庫，已有170多年歷史。當地人更有將此地讚頌為小日月潭。此處位在虎頭山麓、鹽水溪支流許縣溪流域的水庫，水域面積約27公頃。

台南市政府今早在虎頭埤舉辦泳渡活動，吸引800位泳者齊聚，最小年紀16歲、最高齡75歲都來參與。從虎頭埤遊艇碼頭做為起、終點，讓民眾們嘗試1.5公里長的挑戰。參與民眾裡，不乏游泳好手，像是66歲的Kuras Walis就從13歲游到現在，每次有泳渡活動都會有他的身影；74歲的陳聰斌剛在日本世界分齡游泳賽拿下世界第8名，昨天才回台，今天衝著全台第一水庫的第一次泳渡活動而來。

台南市長黃偉哲說，這是第一次在虎頭埤舉辦泳渡活動，讓泳者們能夠邊游邊欣賞台灣第一座水庫的湖光山色，是非常有紀念意義的。

此次活動首次舉辦，市府對於安全措施絲毫不敢鬆懈。觀旅局表示，為了讓泳渡民眾可以喘息，每250公尺就會設置浮台，讓民眾能夠稍作休息，更是特別注意每名泳者，下水後50公尺的狀況，確保每名參與者的安全。

觀旅局長林國華說，每200公尺就配一艘救生艇及2名合格救生人員，總共出動8艘船艇及34名合格救生人員嚴正以待。更嚴格規定物未帶浮標的泳者，檢核時就會取消下水資格，將安全機制落實完整。

泳者直喊「如果還有下一次，絕對還要再來」。熱鬧氣氛也讓圍觀的遊客為參與者加油打氣。