遭質疑全民舉債為台南整平騎樓 南市府：各縣市都可申請

台北市議員侯漢廷指控台南市「前瞻計畫」預算使用，是全台灣人舉債納稅錢幫台南「蓋里民活動中心、區公所、騎樓整平」。台南市政府回應，為改善活動中心與區政大樓等建築物老舊、耐震能力不足，向中央申請43案，獲前瞻計畫核定補助4億635萬元，市府自籌7億6988萬元，共11億7千多萬投入區里建設。因騎樓整平後來也納入前瞻建設計畫，各縣市都可申請，非獨厚台南市。

市府民政局表示，台南市有37個行政區、649個里，幅員十分遼闊，為推動「一里一活動中心」的目標，提升為民服務品質，向中央積極爭取前瞻基礎建設預算，包括申請活動中心耐震補強22案、重建與新建共19案，區政大樓重建與新建2案，中央補助款及地方配合款共約12億元。

此外，為強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防，南市府向中央爭取前瞻計畫4080萬元補助，以強化37戶役政資訊系統安全防護軟硬體設備。

南市最偏僻的龍崎區土崎里民活動中心因建物耐震度不足，基地位在邊坡敏感潛勢區內，已成危樓多年，申請中央前瞻計畫辦理拆除重建，總經費1037萬元，包括中央補助400萬元，市府自籌款637萬元。

土崎里長林宏忠說，「感謝有前瞻計畫才能改建活動中心」，現在活動中心是里民唯一的活動場所，無論婚宴、運動打球、照顧據點都在此地舉辦，有活動中心對里民來說有很重大的意義。

市府工務局也指，過去營建署就在推動騎樓整平，後來也納入前瞻建設計畫，台南市政府相當重視騎樓整平，因此積極提出計畫爭取補助經費各縣市政府都可提出申請補助，市長黃偉哲很重視騎樓整平，所以才積極提出申請。

台南市議員朱正軒批評，台北因有捷運路網，使用公共運輸人口多，也有大量步行需求，才有相對友善的步行環境，不能因為台北已有相對完整的行人空間，就妨礙其他縣市爭取經費整頓步行環境。

朱正軒說，前瞻基礎建設的目的在平衡南北發展失衡，設法調整資源分配，支持中南部基礎建設也是基本人權的落實。