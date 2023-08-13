台南推空品淨化區 地主難跟進

台南市環保局運用空汙防制費，在全市推動208處空氣品質淨化區，面積約50公頃，每年二氧化碳淨化量約1245公噸，目標每年新增5案，但今年只有2案申請，其中一案是學校綠籬，社區說，申請每案補助最多10萬元，且要地主同意綁約3年，土地不好找，每年還要接受考核才有維護費補助，維護人力困難，多數都會打退堂鼓；環保局說，市府將媒合私人企業協助認養維護。

環保局昨天在七股龍山社區淨化區，舉辦「龍山植栽綠美化，蚵殼體驗探索趣」活動，70名親子報名，增加對空品淨化區認識，安排手作DIY，將廢棄蚵殼巧妙變成黑面琵鷺。

區理事長黃家林、總幹事王聖華介紹植物特性及設置過程，參觀社區彩繪巷弄，傳達特色文化，讓參訪者感受龍山之美。

環保局說，七股龍山社區淨化區緊臨海濱，基地種耐鹽、耐旱、抗風具捕捉懸浮微粒、吸附揮發性有機汙染物特性原生濱海植物，結合漁村特色，搭設傳統漁民休憩場所「桶更寮」，將廢棄蚵殼再利用，磨粉後改善鹽化土壤及製作養蚵示範棚架，將推薦參加環保署優良認養單位表揚。

環保局說，空品淨化區鼓勵民眾設植栽綠化區域，用植物特性達到淨化空氣、調節氣候及減少揚塵汙染，改善空氣品質，每案最高補助10萬元，滿2年考核75分以上，補助維護費用，依土地面積及長度補助金額不等，每年目標新增至少5處空品淨化區及綠牆，考核後維護不佳也會淘汰。

環保局提醒，部分植物行光合作用同時，會排放生物性揮發性有機物異戊二烯，與氮氧化物結合會產生臭氧，恐造成空汙，今年起空品淨化區不補助具相對較高排放異戊二烯的植物，有垂榕、印度橡膠樹、麵包樹、楓香、水黃皮、印度黃檀、白千層、蓮霧、芒果等9種，民眾栽種時要注意。