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布袋過溝青銀世代組戲班演火燈夜巡 傳承精神感動人心

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今過溝國小學童們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今過溝國小學童們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣文化基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」邁入第3年，這次首度以歌仔戲和布袋鎮在地百年祭典結合，今天下午地方青銀世代50人組成戲班，於過溝建德宮前登台演出火燈夜巡傳奇，將在地文化及美食特色帶入，也為明天起3天火燈夜巡揭開序幕；學員們盼望演出的「過溝社區之歌」能在社區繼續傳承。

縣長翁章梁表示，歌仔戲是許多台灣人兒時對廟口文化的記憶，傳統基因一直都在大家身上，在老師江明龍帶領下，非專業社區學員實驗性演出，見到今天廟口聚集這麼多人來看戲，代表透過地方共同創作學習，是可帶動地方上的熱情。

「我從沒想到活到這麼老，還會上台演歌仔戲」出演三仙之祿仙的72歲胡志忠說，經老師教學才知道歌仔戲藏這麼多步數，希望往後社區可繼續將此重要文化傳承下去，住台北兒女們還特地回來看他演出，很感動難忘。

嘉縣文基會邀緣龍戲坊團長江明龍授課，由過溝社區長者與過溝國小學童近50人，共同組成青銀世代的過溝素人歌仔戲班，由在地鑼鼓內田慶和軒伴奏，演出融入布袋過溝建德宮百年祭典火燈夜巡，及在地文化美食介紹，長輩們逗趣對話演出，感染台下觀眾。

文基會執行長陳尚雍說，這次歌仔戲公演劇本「過溝社區之歌」，是由長者、學童自編，歌詞提到過溝國小有百年、布袋過溝對溪底、火燈夜巡運三暝及建德五王護百姓等內容，融入過溝火燈夜巡傳統文化、學校及社區特色，不僅展現學習成果，也將故鄉的好傳唱出去。

指導老師江明龍指出，歌仔戲在台超過百年歷史，延續台灣固有的表演藝術歌仔戲在地生命力，更以情境式劇情，學習台語文化，讓學員透過訓練過程累積自信，將歌仔戲融入生活，成振興傳承文化最好的方式。

江明龍強調，課程循序漸進以玩遊戲方式，帶領學員走進歌仔戲領域，這次搬演劇本由長者與孩子共同編排，再經過撿予鬥句（押韻），以社區特色及文化風俗，創作出專屬的社區之歌，讓故鄉的美，透由歌仔戲傳唱讓更多人認識布袋鎮過溝。

嘉縣長翁章梁（右）與布袋鎮長蔡瑋傑（左）今天與地方歌仔戲學員們一起合演唱「過溝社區之歌」記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁（右）與布袋鎮長蔡瑋傑（左）今天與地方歌仔戲學員們一起合演唱「過溝社區之歌」記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣文化基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」今天首度以歌仔戲和布袋過溝火燈夜巡結合，地方青銀世代50人組戲班登台演出。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣文化基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」今天首度以歌仔戲和布袋過溝火燈夜巡結合，地方青銀世代50人組戲班登台演出。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今過溝國小學童們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典，丟財神賜糖吸引台下民眾搶拿。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今過溝國小學童們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典，丟財神賜糖吸引台下民眾搶拿。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣文基藝術下鄉、廟藝傳埕今地方長輩們以歌仔戲曲方式演出布袋過溝火燈夜巡祭典介紹。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁在老師江明龍引導下，今下午敲響嘉縣文基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」，首度以歌仔戲和布袋過溝火燈夜巡結合的演出。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣長翁章梁在老師江明龍引導下，今下午敲響嘉縣文基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」，首度以歌仔戲和布袋過溝火燈夜巡結合的演出。記者呂慧瑜／攝影

歌仔戲 嘉義 傳統文化

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