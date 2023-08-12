布袋過溝青銀世代組戲班演火燈夜巡 傳承精神感動人心

嘉義縣文化基會「藝術下鄉、廟藝傳埕」邁入第3年，這次首度以歌仔戲和布袋鎮在地百年祭典結合，今天下午地方青銀世代50人組成戲班，於過溝建德宮前登台演出火燈夜巡傳奇，將在地文化及美食特色帶入，也為明天起3天火燈夜巡揭開序幕；學員們盼望演出的「過溝社區之歌」能在社區繼續傳承。

縣長翁章梁表示，歌仔戲是許多台灣人兒時對廟口文化的記憶，傳統基因一直都在大家身上，在老師江明龍帶領下，非專業社區學員實驗性演出，見到今天廟口聚集這麼多人來看戲，代表透過地方共同創作學習，是可帶動地方上的熱情。

「我從沒想到活到這麼老，還會上台演歌仔戲」出演三仙之祿仙的72歲胡志忠說，經老師教學才知道歌仔戲藏這麼多步數，希望往後社區可繼續將此重要文化傳承下去，住台北兒女們還特地回來看他演出，很感動難忘。

嘉縣文基會邀緣龍戲坊團長江明龍授課，由過溝社區長者與過溝國小學童近50人，共同組成青銀世代的過溝素人歌仔戲班，由在地鑼鼓內田慶和軒伴奏，演出融入布袋過溝建德宮百年祭典火燈夜巡，及在地文化美食介紹，長輩們逗趣對話演出，感染台下觀眾。

文基會執行長陳尚雍說，這次歌仔戲公演劇本「過溝社區之歌」，是由長者、學童自編，歌詞提到過溝國小有百年、布袋過溝對溪底、火燈夜巡運三暝及建德五王護百姓等內容，融入過溝火燈夜巡傳統文化、學校及社區特色，不僅展現學習成果，也將故鄉的好傳唱出去。

指導老師江明龍指出，歌仔戲在台超過百年歷史，延續台灣固有的表演藝術歌仔戲在地生命力，更以情境式劇情，學習台語文化，讓學員透過訓練過程累積自信，將歌仔戲融入生活，成振興傳承文化最好的方式。

江明龍強調，課程循序漸進以玩遊戲方式，帶領學員走進歌仔戲領域，這次搬演劇本由長者與孩子共同編排，再經過撿予鬥句（押韻），以社區特色及文化風俗，創作出專屬的社區之歌，讓故鄉的美，透由歌仔戲傳唱讓更多人認識布袋鎮過溝。