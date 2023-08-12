影／台南放晴 歸仁市場裡小雨依舊下不停 攤商、買菜民眾怨

台南歸仁昨天上午就沒再下雨，今天更是晴朗的好天氣，但歸仁市場「還是在下雨」，3樓2樓1樓天花板繼續滴水、地下室還是積水，攤商質疑不但讓買菜的民眾因為「頭上滴雨、腳踩積水」而卻步，到處積水更將成為登革熱溫床。「反映很多年了都沒有什麼改善」。

「不是年初才補強嗎？」攤商不滿多年老問題才說要解決，卻是這種施工品質，質疑管理單位擺爛，市場管理員表示，現在主要的漏水點應該是梁柱還有結構接縫處，他們也都有反映但是也只能反映。

專長工程的市議員郭鴻儀指出，漏水就算不是結構問題而是真的因為門窗破壞，造成天花板樓梯間等地漏水積水，但原本可能是小問題，經年累月漠視，就變成大問題，到現在幾乎變得是很難解決的老問題。管理單位就算不是工程權責單位，也應該要具體提計畫爭取改善。尤其市場處同屬經發局，橫向聯繫非常重要。這個問題拖延這麼久市場處當然要有責任。

市場處秘書彭凌峰表示，市場處這幾年都有花經費在改善漏水問題，已經花好幾十萬了但是還沒有辦法解決。其實之前結構補強前漏水的問題已經改善，但是現在又出現新的漏水點，應該是補強廠商沒做好接管、介面沒處理好漏水，因為在保固期已要求改善。樓梯間到地下室的漏水問題曾改善過，現在又在積水，會盡速前往查看處理。